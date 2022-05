Al via Cantine&Motori, un weekend tra vino, cibo e belle auto a Malpensafiere

Ha preso il via oggi pomeriggio Cantine&Motori, la manifestazione fieristica che rimarrà aperta tutto il weekend (7-8 maggio 2022) a Malpensafiere.

Al taglio del nastro della manifestazione organizzata da Vale20 con la collaborazione di Royal Time, era presente il sindaco Emanuele Antonelli che ha anche approfittato per fare un giro tra gli stand che occupano due padiglioni del polo fieristico di via XI Settembre. Cantine da tutta Italia mettono in mostra i loro prodotti vinicoli di alta qualità.

Qui il programma dell’evento al quale parteciperanno anche l’ex-campione di motociclismo Lori Capirossi (domenica), lo chef Francesco Aquila (sabato) e il dj Prezioso con una dj set previsto per la serata di sabato.