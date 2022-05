Con Alfa a giugno visite guidate gratuite all’Isolino Virginia, al Sacro Monte e in Valle Olona

Un calendario ricco di appuntamenti per scoprire il territorio, sempre in chiave “acquatica”, con le iniziative “Un Patrimonio di Tutti – tra acque e beni Unesco del nostro territorio” e “L’acqua siAMO noi!”. Adatti ai bambini

Per Alfa, il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese, l’acqua è sicuramente quella che esce dai rubinetti e scorre sotterranea a garantire un bene primario a migliaia di famiglie, ma non solo: è anche cultura e l’occasione per vivere a passo lento il territorio. Per questo negli ultimi anni sta organizzando diversi eventi con l’obiettivo, come si legge sul loro sito, di:

PROMUOVERE il nostro territorio con particolare attenzione alla tutela e al ruolo dei suoi corsi d’acqua;

EDUCARE sul tema della sostenibilità ambientale, sull’importanza della risorsa idrica e della cura del territorio.

DIFFONDERE una vera e propria “cultura dell’acqua” perché bere l’acqua del rubinetto fa bene a noi e all’ambiente!

ATTIVARE un network di cittadini, associazioni e istituzioni per fare rete virtuosa nella provincia di Varese.

In questo filone si inseriscono le numerose iniziative che la società ha programmato dall’inizio della primavera e fino all’autunno alla scoperta del Varesotto e delle sue bellezze. Due le macro aree:

– I siti UNESCO del Sacro Monte di Varese, Isolino Virginia e Monte San Giorgio con “Un Patrimonio di Tutti – tra acque e beni Unesco del nostro territorio”, che propone la loro scoperta attraverso visite guidate gratuite;

– Itinerari per famiglie a piedi o in biciletta alla scoperta del bene acqua nel nostro territorio con “L’acqua siAMO noi!”, un più ampio progetto di educazione all’acqua che mira a coinvolgere i cittadini da 0 a 99 anni che prevede anche gite a piedi e in bicicletta sul territorio;

Ecco gli appuntamenti di giugno

Venerdì 3 giugno

Forme per l’acqua al Museo Pogliaghi – Sacro Monte di Varese

Ritrovo ore 10:00 alla fontana del Mosè Viale del Santuario, 64, 21100 Varese.

Quante forme prende l’acqua? Per bere, raccogliere, versare, mescere: attraverso la straordinaria collezione di Casa Pogliaghi conoscerai i contenitori per liquidi in uso nella Grecia classica e nella cultura orientale, attraverso la ceramica rinascimentale e il vetro veneziano e boemo. Un’occasione per ammirare l’internazionale raccolta di Lodovico Pogliaghi e per viaggiare nella storia seguendo l’acqua.

PRENOTATI QUI

Domenica 12 e 19 giugno

La vita nel Neolitico- Isolino Virginia

Ritrovo e partenza ore 10:00 da imbarcadero Biandronno (via Marconi)

Come vivevano gli uomini nel Neolitico? I pochi metri dell’Isolino Virginia ti aiuteranno a capirlo. Le continue ricerche e scoperte archeologiche che dalla fine dell’Ottocento interessano questo sito patrimonio dell’Umanità hanno permesso di riportare in luce reperti, materiali e resti di strutture palafitticole utili a ricostruire come si svolgeva la vita 7.000 anni fa sulle sponde del Lago di Varese. Se sei un bambino, per te c’è una sorpresa speciale, uno strumento particolare per seguire la visita: il taccuino del marchese Ponti, l’ultimo proprietario dell’Isolino. La visita è completamente gratuita.

A carico del visitatore il costo del trasbordo Biandronno – Isola e ritorno, pari ad € 5,00 cad. (€ 3,00 per bambini).

Durata visita 75-90 minuti. Navigazione con guida. Adatto a piccoli e grandi. Al termine della visita guidata è possibile rientrare subito a Biandronno oppure fermarsi sull’Isola e rientrare all’orario preferito (ultima corsa di rientro ore 17.30).

PRENOTATI QUI

Domenica 26 giugno

Le fonti lungo la via Sacra – Sacro Monte di Varese

Ritrovo ore 9:30 Alla prima Cappella: Viale del Santuario, 21100 Varese

Dalla fontana della Samaritana a quella del Mosè: una salita scandita dall’acqua che accompagna da secoli i pellegrini per ristorarli, per purificarli, per segnare il passo. Farai una camminata guidata lungo il viale delle Cappelle seicentesco e fino al borgo di Santa Maria del Monte seguendo il percorso dell’acqua dal punto di vista della fede e dell’uomo, e conoscerai la storia di questo sito patrimonio dell’Umanità, oggi punto di arrivo della seconda tappa della Via Francisca del Lucomagno.

PRENOTATI QUI

Non potete partecipare questo mese?

Cliccate qui per consultare il calendario con tutti gli eventi in programma e riuscire ad esserci nelle prossime date di “Un Patrimonio di Tutti – tra acque e beni Unesco del nostro territorio”

Torna anche “L’ACQUA SIAMO NOI!”

“L’acqua siAMO noi!” è il progetto di valorizzazione e tutela delle acque e del territorio, organizzato e promosso da Alfa in collaborazione con Legambiente e in partnership con Green School e WWF Varese-Insubria. Quest’anno sono previste anche camminate gratuite alla scoperta dei corsi d’acqua, della flora e della fauna del nostro territorio.

Sabato 11 giugno

Camminata e spettacolo lungo l’Olona

Ritrovo e e partenza ore 15:00 dall’Approdo dei Calimali (Fagnano Olona),

Esploreremo una porzione della Valle Olona partendo dall’Approdo dei Calimali a Fagnano Olona (VA). Al termine, spettacolo “Pedalando sull’Olona” a cura di Giovanni Ardemagni. Area “riciclattoli”, i giocattoli sostenibili, per i più piccoli.

In caso di maltempo la camminata sarà annullata. Lo spettacolo si terrà alle ore 15.00, in un luogo al coperto.

PRENOTATI QUI