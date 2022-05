Alfa e Politecnico insieme per avvicinare i laureandi al mondo del lavoro

Alfa Srl sarà protagonista, martedì prossimo 17 maggio alle ore 15, di una tavola rotonda organizzata dal Career Service del Politecnico di Milano sul tema “Progetti nel settore Ambiente”.

L’ateneo milanese, infatti, nell’ambito del servizio di orientamento offerto ai propri studenti, ha promosso l’incontro con l’obiettivo di far conoscere le trasformazioni che sta attraversando il settore ambientale e quali sono le principali strategie messe in atto dalle aziende per affrontare l’impatto ambientale della produzione e dei processi.

«Il rapporto tra istituti di formazione e mondo del lavoro – dice il presidente di Alfa Paolo Mazzucchelli – deve necessariamente farsi sempre più stretto, soprattutto in un’epoca come quella che stiamo vivendo, dove le continue acquisizioni di nuove conoscenze, le interconnessioni sempre più marcate tra i settori produttivi e dei servizi, la progressiva globalizzazione dei mercati richiedono competenze che sappiano “leggere” i mutamenti e dare risposte concrete alle esigenze delle aziende in un contesto così ampio e in evoluzione».

«Siamo lieti di poter collaborare con un’Università così prestigiosa – afferma Fabio Bandera, direttore dell’Area Conduzione di Alfa, che interverrà alla tavola rotonda in qualità di relatore – così come da tempo collaboriamo con altri enti e istituzioni del territorio, e di poter dare il contributo della nostra esperienza al percorso di formazione degli ingegneri del prossimo futuro».

Alla tavola rotonda prenderanno parte in veste di relatori anche i rappresentanti di due importanti aziende che operano nel settore idrico. Per ulteriori informazioni, www.careerservice.polimi.it