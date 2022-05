Alfa Romeo Tonale in anteprima da Marelli & Pozzi. Bella e… inconfondibilmente Alfa

Venerdì 13 maggio alla concessionaria Marelli & Pozzi di viale Borri a Varese è stata presentata in anteprima la nuova Alfa Romeo Tonale, che arriverà ufficialmente negli showroom italiani a partire da giugno.

Galleria fotografica Alfa Romeo Tonale - Marelli & Pozzi 4 di 12

Una serata speciale, la prima con la presenza di tante persone dopo i lunghi mesi di restrizioni imposte dal Covid, dove festeggiare insieme la nuova Tonale che rappresenta infatti l’inizio di una nuova era Alfa Romeo, come dimostrano le parole di Massimo Pozzi, titolare della concessionaria: “Questa sera sono doppiamente emozionato e felice in quanto poterci ritrovare tutti insieme in una serata di quasi normalità, passare qualche ora tutti insieme e poter brindare dopo tutto questo brutto periodo, non può che essere una gioia. Grazie di cuore per essere presenti e condividere questo momento con noi”.

Il signor Pozzi ha voluto condividere prima di tutto un grande ringraziamento a Francesca Bianchi, responsabile del marketing e a Manuela, Samanta e Simona, responsabili del servizio clienti e punto di riferimento per tutti i clienti della concessionaria. Un ringraziamento particolare anche per Riccardo Giorgi, membro del consiglio di amministrazione e direttore commerciale e per Giovanni Realini, presidente del consiglio di amministrazione Marelli & Pozzi.

Alfa Romeo Tonale è bella e… inconfondibilmente Alfa, ma porta in sé alcune caratteristiche che segnano l’ingresso del marchio in un nuovo capitolo della sua gloriosa storia.

Tonale segna l’ingresso di Alfa Romeo nell’elettrificazione, un percorso che comincia oggi e che reinventa la sportività nel 21° secolo. Protagonista della serata la versione Hybrid che abbina un propulsore turbo a quattro cilindri con l’innovativa architettura del motore da 48 V, un sistema capace di trasferire molto alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento.

Parola chiave di Tonale è digitalizzazione, segnando l’ingresso di Alfa Romeo nel mondo digitale. Guida autonoma di secondo livello, parcheggio semiautomatico, telecamera a 360°, frenata automatica sono solo alcune soluzioni che rendono Tonale un’auto davvero sicura per tutta la famiglia. E non si può non citare la possibilità di indicare il bagagliaio della propria Tonale come punto di riferimento per le consegne Amazon con apertura e blocco automatico.

Tonale è il primo SUV compatto Alfa Romeo con dimensioni compatte (siamo sotto i 5 metri di lunghezza e i due di larghezza) che racchiudono tutta l’essenza del concept della “bellezza necessaria”, quella relazione intima tra corpo e anima, tra estetica e funzionalità.

Uno stile forte, definito da un numero limitato di linee, in un continuo richiamo tra passato e futuro.

Ritroverete forti i richiami alla GT line sulla fiancata, i cerchi dal design che evocano il disco del telefono. E i gruppi ottici, che disegnano una vera e propria firma luminosa di questa vettura, sono ispirati dal tipico disegno 3+3 che richiama le radici Alfa Romeo e saranno inconfondibili, ovunque. E’ bellissimo vederli prendere vita con il loro movimento fluido e molto particolare all’accensione e allo spegnimento…

E il design continua anche all’interno, nella cura di ogni dettaglio, nei sedili avvolgenti e nella strumentazione, per regalare un’esperienza di guida confortevole, elegante e sportiva.