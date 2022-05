Alla Associazione Triade di Busto Arsizio, serata benefica a favore dell’autismo

“Ho sempre pensato che le parole contano, ma ancora di più quando si da a loro un concreto significato. Un sogno realizzato che servirà da trampolino verso l’arcobaleno della speranza. Le parole: inclusione, amicizia, affetto e risate il 7 maggio, si sono concretizzate tutte insieme e contemporaneamente. Famiglia, amici e soprattutto i ragazzi autistici hanno avuto la loro occasione, la prima, ma non di certo l’ultima, di vera inclusione e autonomia.”

Queste sono le parole di Simona Lamperti, mamma di un ragazzo autistico, che grazie al suo impegno e dedizione e la caparbietà dell’ amica Romina Cristallo, è riuscita a rendere protagonisti i ragazzi dell’associazione Triade di Busto Arsizio, organizzando una serata a scopo benefico a favore di Triade. Non sarebbe mai stato possibile realizzare tutto ciò, se non avesse avuto l’appoggio e la collaborazione della presidente Elena D’Orazio, dell’educatore / consigliere Riccardo Chiocca, e di tutti i genitori che fanno parte di questa realtà.

Triade è nata una decina di anni fa’, partendo dalla diagnosi del figlio autistico della presidente, in ospedale, in un momento in cui le famiglie vivevano la difficoltà delle diagnosi. “Dobbiamo fare qualcosa” per la problematica a livello medico di conoscenza, ma soprattutto dare supporto alle famiglie disorientate per il futuro dei propri figli. È stato possibile grazie a dei professionisti che hanno capito la difficoltà che può avere una famiglia con un figlio affetto da autismo, lavorando prima con i genitori, poi anche sui bambini. Questi ultimi hanno bisogno di tutte le attività che venivano negate dalla società (una semplice gita scolastica); l’associazione aiuta proprio in questo, partendo da attività basilari come una pet therapy fino ad arrivare a svariate attività sportive e non solo.

Oggi le istituzioni ne sono consapevoli, sostengono e apprezzano Triade, dando opportunità svariate a questo meraviglioso gruppo di ragazzi di ogni età.

A questa serata allo Skorpion Lounge Bar di Castellanza, erano presenti più di 100 persone tra cui anche assessori del Comune di Busto.

L’aiuto di sostenitori come Hupac, Cigiesse, Farmacia Consolaro, Goodbau, Mecoplast, Colnaghi gomme, Studio dentistico Lunardi, Impresa edile Yatsenyuk ha dato modo ai ragazzi, i Jeeperino’s, , Mattia, Davide, Lorenzo, Alessandro, di esibirsi con una una piece teatrale totalmente creata ed interpretata da loro. Inoltre la partecipazione dei famosi comici Max Pieriboni, Urbano Moffa e Vincenzo Emanuello, che attraverso le loro risate, oltre ad avere allietato la serata, hanno portato a raccogliere molti fondi che serviranno all’ associazione per continuare a crescere.