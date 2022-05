Alla cena del Pd di Fagnano Olona spunta “Renè Sugar” e scoppia la polemica: “È di destra”

Alla cena del Pd in un bar di Fagnano Olona spunta “Renè Sugar”, alias Renato Colombo, bluesman fagnanese specializzato nell’esecuzione di cover di Zucchero Fornaciari. La sua presenza non è passata inosservata e qualcuno ha storto il naso sostenendo che il musicista è noto per le sue posizioni di destra: «Cosa ci faceva uno di destra alla cena del Pd?» – si chiede ad esempio Davide Passamonti, da qualche mese in rotta con la segreteria cittadina del Partito Democratico retta da Massimo Canavesi.

È lo stesso Canavesi a specificare: «Il signor Colombo è un amico senza alcuna tessera di partito che spesso si incontra al bar. Quando ha saputo della cena, un appuntamento del tutto informale, ha chiesto se poteva partecipare e non ce la siamo sentita di dirgli di no». Alla cena erano presenti anche il senatore Alessandro Alfieri e il consigliere regionale Samuele Astuti ma – come ha ribadito Canavesi – non si è discusso di strategie politiche: «Era solo un momento di aggregazione dopo il covid».

Eppure la sua presenza ha indispettito Passamonti «Ricordo che alla cena era presente anche il senatore Alfieri. Impossibile non definirla una cena politica date le presenze del segretario provinciale, della vicesegretaria e di un senatore. Chi ci fa pessima figura oltre al circolo locale è il provinciale. Si fa partecipare, a sua insaputa, un senatore a una cena politica con uno di estrema destra. Non vorrei che ciò macchiasse anche la reputazione del senatore. È molto grave che i vertici locali non informino o non tengano conto di chi invitare a una cena politica. Soprattutto quando si mettono in gioco figure nazionali».

Passamonti, che in passato è stato anche segretario cittadino del Pd, nelle scorse settimane è stato estromesso dalla chat del coordinamento cittadino del partito a causa delle profonde divergenze con l’attuale segretario e la sua linea politica.