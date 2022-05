Alla Enerxenia Arena di Varese le Finali Open di basket Fisdir

Sarà il mitico palazzetto “Lino Oldrini”, oggi ribattezzato “Enerxenia Arena” di Varese, a ospitare sabato 28 maggio Finale del Torneo Open di basket della Fisdir.

Protagonisti saranno i cestisti con disabilità intellettivo relazionale, giornata finale della manifestazione organizzata in collaborazione con Lions Club Varese Insubria, Ansmes e Pallacanestro Varese che mette a disposizione il glorioso palazzetto.

La competizione rappresenta un bell’esempio di apertura e inclusività. Infatti, vi partecipano non solo le società affiliate a Fisdir, la Federazione di riferimento per gli sport paralimpici degli intellettivo relazionali, ma anche realtà che gravitano nell’orbita degli enti di promozione. Il torneo è dedicato ai livelli Base e Promozionale, quelli dove l’importante è esserci, giocare e divertirsi.

La giornata coinvolgerà un totale di oltre 80 atleti, in rappresentanza di 7 società (provenienti da 4 regioni): Special Dream Piacenza, Ultra Di Lurate Caccivio, Pegaso Asti, Briantea84 Cantù, BIC Genova, Acquarello Piacenza e Vharese. Particolarmente atteso quest’ultimo club, chiamato a fare gli onori di casa.

«Siamo fieri del torneo proprio per la sua formula inclusiva – commenta Linda Casalini, vicepresidente nazionale di Fisdir -. Rivolgiamo un’attenzione particolare alla pallacanestro, disciplina che unisce come poche altre. Prova ne è, ad esempio, il progetto sviluppato qui a Varese con la scuola secondaria di primo grado Don Rimoldi. Le lezioni di basket per alunni con disabilità sono state un successo e riprenderanno a settembre».

«Prosegue il nostro sostegno alla Fisdir – dichiara Raffaella Demattè, responsabile relazioni esterne e Csr della Pallacanestro Varese -. Nel mese di novembre scorso, sul parquet della Enerxenia Arena si erano allenati gli atleti per un raduno nazionale. Quella di sabato è una manifestazione importante, testimonianza della valenza dello sport, soprattutto del basket, come strumento di promozione del senso di appartenenza e di partecipazione».

Le partite cominceranno alle ore 9 e si concluderanno intorno alle 13. con la proclamazione dei vincitori del torneo e gli applausi a tutti i partecipanti.