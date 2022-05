Alla Galleria Boragno di Busto Arsizio la presentazione del libro “Lea” di Angelo di Liberto

La storia di una cagnolina che stringe un forte legame con la maestra in pensione Gertrude e il bambino autistico Marco

Domenica 5 giugno alle 10.30 sarà presentato in Galleria il libro per ragazzi “Lea” di Angelo Di Liberto, con disegni di Cecco Mariniello, edito da Gallucci Bros: la storia di una cagnolina che stringe un forte legame con la maestra in pensione Gertrude e il bambino autistico Marco. Un racconto commovente e profondo che insegna il valore della diversità.

L’incontro, organizzato da B.U.L.K.A. – La forza della zampa (via Samarate 171, Busto Arsizio), sarà introdotto da Francesca Boragno; interverrà Elena D’Orazio, presidente dell’associazione Triade S.O.S. Autismo.

Tutti i partecipanti sono invitati a portare il proprio cagnolino!