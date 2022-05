Alla Galleria Boragno di Busto Arsizio si celebra la Festa della Repubblica

Giovedì 2 giugno dalle 16.30 appuntamento alla Galleria Boragno per celebrare la Festa della Repubblica, nel 76esimo anniversario del referendum che sancì la nuova forma istituzionale dello Stato italiano.

A tutti i partecipanti saranno donati una cartolina celebrativa firmata congiuntamente da Francesca Boragno e dall’artista Laura Zaroli e una copia della Costituzione Italiana originale, firmata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola.

Alle 17.10 sarà osservato un minuto di raccoglimento in onore di coloro che si sono immolati per la nascita della Repubblica e la cantante Anna De Bernardi eseguirà l’Inno nazionale. A seguire “Come eravamo 76 anni fa”, una miscellanea degli avvenimenti che contrassegnarono la nascita della Repubblica italiana, per la regia di Francesco Gaeta e con il commento di Enzo Ciaraffa.

L’evento si concluderà alle 18.45 circa. È possibile prenotare la partecipazione via Whatsapp (fino a esaurimento posti) al numero 340-4233019.