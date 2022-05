Alla scoperta dei tesori del Palio di Legnano nel territorio della contrada San Bernardino

Dopo i monumenti simbolo del Palio di Legnano, quelli de La Flora, quelli di Legnarello e quelli di Sant’Ambrogio concludiamo la prima settimana del nostro tour alla scoperta dei Tesori del Palio facendo tappa oggi, venerdì 20 maggio, nel territorio di San Bernardino. Dal maniero di via Somalia, “casa” dei contradaioli biancorossi, siamo entrati nella Chiesa di Santa Maria Maddalena a Ponzella insieme alla guida del Palio Sara Caccia. Da lì ci sposteremo alla Chiesa di San Bernardino, dove nel tardo pomeriggio si terrà l’investitura religiosa dalla reggenza della contrada.

CHIESA DI SANTA MARIA MADDALENA A PONZELLA

Consacrata nel 1728, la chiesa fu costruita per volere di Carlo Francesco Fassi per donare al rione Ponzella un edificio religioso. Oggi come al momento in cui fu eretta esternamente la Chiesa di Santa Maria Maddalena si presenta in mattoni a vista, con la sola eccezione della facciata, modificata durante una serie di lavori realizzati nel 1975.

Tra le particolarità del luogo di culto il campanile del 1930, che ha sostituito quello precedente ormai pericolante ed ha una cuspide in mattoni scalati, una Via Crucis interamente realizzata in ceramica nella navata centrale e una in tavolette di legno dipinte, un Cristo in gesso e un quadro del ‘600 che rappresenta la Crocifissione di Gesù. Tra il campanile e l’edificio ci sono i resti di un antico forno pubblico dove gli abitanti del rione cuocevano il pane.