Alla scoperta dei tesori del Palio di Legnano nella contrada Sant’Ambrogio

Dopo i monumenti simbolo del Palio di Legnano, quelli de La Flora e quelli di Legnarello, il nostro tour alla scoperta dei Tesori del Palio fa tappa oggi, giovedì 19 maggio, nel territorio di Sant’Ambrogio. Dal nuovo maniero fresco di via Madonna delle Grazie, “casa” dei contradaioli gialloverdi (qui l’inaugurazione), siamo entrati nella Chiesa di Sant’Ambrogio insieme alle allieve dell’Accademia di Brera che si stanno occupando del restauro. Da lì ci sposteremo al Santuario della Madonna delle Grazie per poi concludere l’itinerario al cimitero monumentale insieme alla guida del Palio Francesca Bottin.

CHIESA DI SANT’AMBROGIO

Luogo di culto con le origini più antiche della città, la Chiesa di Sant’Ambrogio è stata costruita nel 1590 sulla base di una precedente chiesa della metà del XIII secolo ed è stata ampliata nel 1740, quando ha assunto l’aspetto attuale. Al suo interno si trovano importanti dipinti di Giambattista e Francesco Lampugnani risalenti al XVII secolo. L’abbiamo visitata insieme a Giulia Restori e Alice Pezzoli, restauratrici e laureande dell’Accademia di Belle Arti di Brera.

Dopo il restauro del 1992 che aveva coinvolto anche l’organo, negli ultimi anni la chiesa è stata oggetto di nuovi interventi. Mentre il restauro del primo affresco che rappresenta Sant’Ambrogio a cavallo era stato promosso dal Collegio dei capitani e delle contrade, i nuovi progetti hanno come principale interlocutore la parrocchia San Magno. Come nel primo step dei restauri, anche in questa circostanza i lavori sono stati eseguiti dagli allievi della Accademia di Brera e diretti da Riccardo Ciapparelli, incaricato dalla Fondazione Gatta Trinchieri che ha sostenuto i costi del progetto.