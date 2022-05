Alla scoperta della storia, dell’arte e della natura di Dumenza con le “Passeggiate dumentine”

Un ciclo di visite guidate in cammino, a passo lento, per scoprire gli angoli nascosti e la straordinaria storia di Dumenza e le sue frazioni: queste le “Passeggiate dumentine” organizzate dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Cai Luino e lo storico ricercatore Maurizio Miozzi.

Tre gli appuntamenti in programma

Sabato 21 maggio

Una passeggiata dedicata alla scoperta dei nuclei antichi, delle case e degli antichi edifici del paese, seguendo il filo della storia e della trasformazione del paesaggio.

Ritrovo: ore 14:30 presso il Centro Carà di Dumenza, in via Donatori di Sangue

Sabato 9 luglio

A passo lento alla scoperta della frazione di Runo e della sua storia, a partire da Dumenza.

Ritrovo: ore 14:30 in Piazza Diaz a Dumenza

Sabato 6 agosto

Alla scoperta del Santuario di Trezzo e della Via Crucis, dove si fondono storia, natura, arte e spiritualità.

Ritrovo: ore 14:30 presso il piazzale delle scuole elementari, in via XX Settembre

La partecipazione a ciascuna di queste visite è gratuita e aperta a tutti. Sono consigliati abbigliamento e scarpe comode.

Per maggiori informazioni o prenotazioni contattare tramite WhatsaApp il numero +39 3283023310 o inviare una mail all’indirizzo appdumenza@gmail.com