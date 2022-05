Alla varesina Luisa Corrà il premio “America Giovani” per il talento universitario

Prestigioso riconoscimento per la studentessa varesina Luisa Corrà, che lo scorso 22 aprile ha ricevuto a Roma il premio “America Giovani” per il talento universitario.

Luisa , 24 anni, universitaria e laureata a Pisa lo scorso anno con 110 e lode in “Scienze per la Pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti”, ha ricevuto per i suoi studi più che brillanti l’importante riconoscimento nazionale che premia i laureati d’eccellenza delle università italiane.

La studentessa varesina, attualmente a Pisa, si prepara per la laurea magistrale e sta inoltre studiando per un Master internazionale che le è stato proposto.

In famiglia un’ulteriore soddisfazione per una carriera scolastica davvero di spessore. La più contenta è nonna Sandra, che a 92 anni ci ha scritto per segnalare la sua bravissima nipote. «Anche Varese ha i suoi giovani talenti! – dice – Come nonna ho tutti i motivi per essere orgogliosa di lei e vorrei che questo merito fosse condiviso con i lettori di Varesenews».

Da parte nostra tantissimi complimenti e auguri a Luisa per la sua importante carriera universitaria e lavorativa, e alla simpaticissima e intraprendente nonna Sandra un grande abbraccio. Aspettiamo la prossima lettera per festeggiare la laurea magistrale.