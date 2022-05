All’Altobelli di Casorate una domenica contro la violenza sulle donne

Una domenica di padel, ma per dire No alla violenza sulle donne. È il particolare abbinamento che viene proposto a Casorate Sempione nella giornata a sostegno delle attività dell’assocazione Penta: «Abbiamo già tenuto un evento simile il 5 settembre dello scorso anno, suscitando un discreto interesse» ricorda Alessandra Grasselli, che con Laura Chionni ha appunto promosso il primo appuntamento di questo tipo.

L’appuntamento è per domenica 12 giugno, dalle ore 9, al Centro Sportivo Altobelli di Casorate Sempione. Sui campi si giocherà la fase 1 (qualificazioni regionali) per tesserati agonisti e non agonisti. Ma la giornata coinvolge tutta la popolazione, «parteciperanno anche i bambini della Cedratese che faranno un flash mob con palloncini per richiamare l’attenzione sul tema della violenza di genere»

L’evento è anche di raccolta fondi per l’associazione Penta di Mariano Comense, attiva su questo tema. Le volontarie del Gallaratese avevano già curato lo scorso novembre uno speciale flash mob (la “marcia degli uomini contro la violenza”).

«Teniamo a ringraziare in particolare i commercianti di Gallarate e Somma Lombardo che hanno sostenuto l’evento» conclude Alessandra Grasselli. Appuntamento dunque al 12 aprile.