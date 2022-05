Alle Acli si parla di “tutto ciò che fa notizia”, un ciclo di incontri ad Azzate

Azzate è il paese con la più alta densità di giornalisti della provincia. Sembra una battuta ma lo è solo in parte. Nel raggio di pochi metri vivono tre giornalisti locali che nella quotidianità sono concorrenti ma non disdegnano uno spritz insieme, se capita. Andrea Della Bella lavora a Malpensa 24, giornale on line molto conosciuto e apprezzato soprattutto nel sud della Provincia, Antonio Triveri è uno dei volti più noti di Prealpina, giornalista sportivo dello storico quotidiano di Varese, e Roberta Bertolini, transitata dalla carta all’on line molti anni fa, oggi giornalista per il quotidiano on line Varesenews.

Ed è così che al presidente delle Acli, Gianmarco Beraldo è venuta un’idea: perché non mettere insieme i tre giornalisti di Azzate e organizzare serate per parlare di tutto quello “che fa notizia”? Il ciclo di incontri s’intitola “Pensa te…le Acli” e vuole essere, appunto lo spunto, per stimolare un dibattito e aiutare a riflettere e comprendere alcuni temi “caldi” e di attualità.

«In questi due anni di pandemia e di relative restrizioni sono venute meno le occasioni per incontrarsi, discutere e scambiarsi opinioni. Le Acli credono che il confrontarsi in presenza sui vari temi dell’attualità sia vitale per lo sviluppo di una sana crescita e convivenza civile, soprattutto nelle piccole comunità come quella azzatese – spiega il presidente delle Acli Beraldo – . Da questa constatazione nasce l’idea di organizzare alcune serate nella sede di Via Vittorio Veneto ad Azzate per affrontare le tematiche più diverse ma in maniera approfondita, con esperti del settore e mettendo al centro il confronto delle opinioni. Abbiamo deciso di coinvolgere i tre giornalisti locali nell’organizzazione e nella gestione degli incontri. Da qui l’evento, o meglio gli eventi curati dalle Acli Azzate in collaborazione con Roberta Bertolini, Andrea Della Bella e Antonio Triveri . Quattro serate, per ora, nelle quali si parlerà di informazione, sanità locale, sport in provincia e di ciò che accadrà durante le prossime settimane e diventerà notizia».

Si inizia giovedì 26 maggio alle ore 21 con una serata dedicata interamente alla comprensione del meccanismo dell’informazione: come funziona il mondo della stampa e delle testate giornalistiche on line, come districarsi nel mare magnum delle fonti nell’epoca di internet. La serata vedrà la presenza di tutti e tre i curatori degli eventi.

Si proseguirà poi il 30 giugno con un appuntamento curato da Andrea Della Bella di “Malpensa 24” che con un autorevole ospite affronterà il tema della sanità in provincia di Varese, alla luce delle recenti riforme regionali. Terzo appuntamento fissato per il giorno 8 luglio. Una serata a cura di Antonio Triveri, de “La Prealpina” con a tema lo sport varesino con particolare attenzione alla Varese Sport Commission.

Infine l’8 settembre si concluderà questo primo ciclo con l’appuntamento a cura di Roberta Bertolini di Varesenews.

«Un progetto in itinere – conclude il presidente Acli – che ha lo scopo di riportare la voglia di ritrovarsi in presenza per conoscere e discutere insieme del mondo che ci circonda con la leggerezza tipica delle serate estive e del circolo di Azzate, unita però alla professionalità e competenza dei relatori e degli ospiti. Un’occasione nuova per Azzate, e non solo, da non perdere».