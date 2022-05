Alzheimer e malattie neurodegenerative in un incontro della Fondazione Molina

Un ciclo di conferenze per rendere più consapevoli gli utenti di cos’è la Fondazione Molina e come è lo “stato dell’arte” di alcuni dei temi della sanità per i più fragili di cui la fondazione si occupa da sempre: anziani, persone in coma, persone alla fine della loro vita.

E’ quello che ha organizzato il comitato scientifico della Fondazione Molina con il patrocinio del comune di Varese e che si svilupperà in quattro serate che si terranno al salone Estense, la sala del consiglio comunale.

Il secondo incontro è previsto per venerdì 13 maggio e avrà come titolo “La malattia di Alzheimer, le malattie neurodegenerative e gli stati di coma“: relatori saranno Marco Mauri, Maria Luisa Delodovici, Giulio Minoja.

L’appuntamento è alla Sala Consiliare del Comune di Varese alle 20.30. La partecipazione, gratuita e fino a esaurimento posti, sarà possibile previa prenotazione. È possibile seguire l’incontro anche in diretta streaming, sempre su prenotazione.

Per prenotazioni e informazioni contattare la segreteria della Fondazione Molina al numero 0332 207436, o inviare una mail a info@fondazionemolina.it