Anche cinque concorrenti dal Varesotto per Miss Italia Lombardia 2022

Il tour Miss Italia 2022 in Lombardia è iniziato ieri con il primo importante casting regionale al Ristorante del centro ippico La Rosa Bianca di Zanica (BG). A partire dalle ore 10.00 del mattino 50 nuove candidate provenienti da tutta la Lombardia, anche da Varese, Gallarate, Saronno e Castellanza, si sono sottoposte casting regionale organizzato da Rial Events, dove sono state scelte le 32 concorrenti che saranno protagoniste del Tour Miss Italia Lombardia 2022. Le concorrenti provenienti dal territorio sono: Nikola Durisova da Varese, Gidis Dragovoja da Varese, Kleja Koci da Gallarate, Noemi Biondini da Saronno e Noemi Bertani da Castellanza

Nel pomeriggio, a partire dalle 14, le concorrenti hanno fatto il secondo passaggio davanti alla giuria e a partire dalle 16.00 le miss ritenute idonee hanno parteciperanno al Corso di portamento. Alle 19.00 è iniziato l’aperitivo con musica e alle 20.00 la presentazione al pubblico e alla stampa delle concorrenti che hanno passato il casting e sono ufficialmente protagoniste di Miss Italia Lombardia 2022.

Uno evento di moda, bellezza ma anche spettacolo, il pubblico ha potuto ammirare le ragazze in sfilata abiti da sera, body da concorso e con le loro bellissime e originali esibizioni: canto, ballo, ma anche arte e sport sul palco di Miss Italia. Special guests la Bergamasca Beatrice Farina, Miss Bella dei Laghi e protagonista della finale Miss Italia 2021 che ha visto vincitrice il 13 febbraio 2022 a Venezia Zeudi Di Palma. Beatrice ha fatto parte sin dal mattino della giuria che ha avuto l’arduo compito di decidere chi saranno le candidate che passano il turno.

Le prossime tappe di Miss Italia Lombardia saranno l’1 Giugno alla Discoteca Mascara di Mantova dove durante l’evento della Notte tricolore ci sarà una cena con spettacolo per l’elezione di Miss Mascara; il 16 Giugno invece il Tour farà tappa in Terrazza Malaspina a San Felice (MI) dove verrà organizzata una cena con spettacolo a

bordo piscina del Centro sportivo David Lloyd Malaspina. A fine giugno poi torneremo a La Rosa Bianca per una selezione Regionale e si eleggerà Miss La Rosa Bianca.