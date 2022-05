Anche la Cgil di Varese sui furgoni che stanno portando aiuti alla popolazione dell’Ucraina 

Sta partecipando anche la Camera del Lavoro di Varese all’iniziativa, organizzata da Cgil Lombardia, che sta portando aiuti alla popolazione civile dell’Ucraina.

Una colonna di furgoni, carichi di beni di prima necessità, è partita ieri, giovedì 12 maggio, da Milano per raggiungere la località di Narol, che si trova in Polonia ed è a soli 10 chilometri dalla frontiera Ucraina.

Qui il materiale, grazie all’attività di coordinamento svolta insieme al sindacato polacco e all’Amministrazione comunale di Narol, viene consegnato e destinato sia all’accoglienza dei profughi sia a orfanotrofi e strutture ospedaliere in territorio ucraino. Il ritorno previsto è per domenica 15.

Cgil Varese ha contribuito attivamente a questa iniziativa umanitaria, raccogliendo generi alimentari e prodotti per la persona presso le Camere del Lavoro di Varese, Busto Arsizio, Besozzo, Tradate, Saronno e inviando con la spedizione due esponenti: Pino Pizzo, della segreteria Cgil Varese e Andrea Cazzolaro, di Federconsumatori Cgil Varese.

«Abbiamo ritenuto da subito importante aiutare le popolazioni civili dell’Ucraina, attraverso raccolte fondi, e con la raccolta di generi di prima necessità, come in questo caso, partecipando all’iniziativa lanciata da Cgil Lombardia – spiega Stefania Filetti, Segretario Generale Cgil Varese – La solidarietà nei confronti di lavoratori e cittadini in difficoltà è scattata, da parte nostra, immediata e naturale. Con la speranza che il conflitto si fermi il prima possibile, trovando una soluzione che non sia affidata alle armi, ma agli strumenti della diplomazia e del dialogo».