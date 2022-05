Ancora chiusi i 6 letti dell’ospedale di comunità di Luino: “Aspettiamo i requisiti organizzativi”

L’ospedale di comunità di Luino attende ancora il via libera per poter avviare i suoi sei letti pronti dal dicembre 2021. Nell’ottobre scorso, il direttore dell’Asst Gianni Bonelli aveva annunciato l’apertura dei primi letti “sperimentali” del nuovo modello di presa in carico previsto dalla legge di riforma. Nelle intenzioni dell’Asst Sette Laghi per prevista l’attivazione al primo piano del padiglione centrale dell’ospedale di Luino, già a fine 2021. Uno spazio delimitato e diverso rispetto a quello di medicina con cui confina.

Da allora, però, «l’avvio è stato rimandato a causa della mancanza di definizione dei requisiti organizzativi per gli ospedali di comunità, così come previsto dal DM71 che ancora non è stato approvato dalla Conferenza Stato Regioni» fanno sapere dall’Asst Sette Laghi.

Il personale che era stato incaricato, individuato tra i dipendenti poiché mancano al momento indicazioni specifiche per una collaborazione da parte dei medici di medicina generale, è attualmente impegnato a svolgere un altro importante obiettivo definito da Regione: il recupero degli interventi slittati a causa della pandemia.

In attesa dei dettagli organizzativi, però, la direzione dell’azienda ospedaliera prosegue con la progettazione di quello che sarà il vero ospedali di comunità di Luino. Proprio nei giorni scorsi, c’è stato un incontro tecnico per definire la ristrutturazione del quinto piano. I lavori dovrebbero concludersi nei primi mesi del 2023.

Questa mattina, la giunta lombarda ha approvato la delibera sugli indirizzi di programmazione 2022. Tra le diverse voci si citano proprio gli investimenti su servizi, case e ospedali di comunità: « In totale – ha commentato l’assessore Moratti – si concretizzerà in 320 nuovi posti letto per le Rsa, 200 nuovi posti letto negli Ospedali di Comunità, in più rispetto a quelli già previsti nelle 71 strutture che si attiveranno con la riforma della legge regionale sulla Sanità».