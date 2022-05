Ancora in sciopero i lavoratori della Sda di Gazzada Schianno: “Chiediamo impegni concreti”

Sda di Gazzada Schianno ancora in sciopero.

«Dovremmo essere in via di definizione di alcuni punti con delle rassicurazioni da parte dell’azienda ma non è semplice riacquistare la fiducia dei lavoratori – spiega Luigi Tabarro della Filt Cgil Varese – Se arriveranno impegni concreti e chiaramente scritti nero su bianco si riprenderà a lavorare. Questo quanto si è deciso a seguito della consueta assemblea giornaliera svoltasi tra lavoratori e l’organizzazione sindacale dove sono stati comunicati gli ultimi sviluppi.

Le vicende vissute dai lavoratori in questi ultimi anni li hanno resi scettici e necessitano di sforzi maggiori da parte aziendale in termini di chiarezza degli impegni che vorrà assumersi. Apprezziamo i passi in avanti finora fatti e ci sono state aperture da ambo le parti, ma purtroppo visti i trascorsi non risultano al momento sufficienti. Ci auguriamo che l’azienda possa fare tutto quanto necessario per creare un clima di rispetto e fiducia. I lavoratori hanno dimostrato, con il perdurare della protesta, che hanno a cuori i temi posti e auspichiamo che le interlocuzioni e i chiarimenti attualmente in atto tra azienda e organizzazione sindacale, in rappresentanza dei lavoratori, possano portare in tempi brevi alla cessazione della mobilitazione e alla discussione seria e costruttiva in un clima finalmente più sereno».