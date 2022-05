Andrea Spataro guida il drappello dei favoriti nel Rally della Valle Intelvi

Il ritorno del Rally della Valle Intelvi che si disputerà sabato 21 e domenica 22 maggio dà ad Andrea Spataro una grande opportunità. Il 35enne luinese vive da anni proprio nella Val d’Intelvi e ha l’occasione di centrare nella stessa stagione un doppio successo sulle strade di casa: Spataro ha infatti già vinto il “Laghi” nello scorso febbraio ed è al via anche della gara comasca, sua terra d’adozione.

Spataro, che gareggerà con il numero 1 sulle fiancate della Skoda Fabia R5 dell’Erreffe Team, avrà accanto a sé il navigatore comasco Omar Piras ma non è ovviamente l’unico favorito per il successo finale. La start list della gara organizzata dal gruppo varesino della ASD Rally dei Laghi di Andrea Sabella, vede tra gli iscritti altri piloti di primo piano: Alessandro e Felice Re avranno a disposizione rispettivamente una Volkswagen Polo e una Skoda Fabia di classe R5 (Alessandro gareggia con Fulvio Florean, Felice con Mara Bariani) mentre l’esperto svizzero Gregoire Hotz disporrà di una Fabia Evo accanto a Pietro Ravasi.

Scorrendo l’elenco partenti ci sono in R5 anche il giovane Gianluca Luchi (Fabia), l’esperto elvetico Mirko Puricelli (Citroen C3) ma anche Sara Micheletti, valtellinese che gareggia con i colori del team varesotto DreamOne Racing. Tra i varesini al via anche il campione nazionale N5 David Bizzozero che torna su una R5 (Fabia) con Stefano Cossi mentre Massimo Fusetti e Daniele Rocca proveranno a fare risultato a bordo della Renault Clio di classe S1600. Parte invece con un numero alto (32) un altro dei concorrenti più attesi del Valle Intelvi, il siciliano Andrea Nucita che nel 2022 ha già vinto il Camunia e il Trofeo Maremma, quest’ultimo valido per la IRCup. Nucita avrà una Toyota Yaris R1T ma ha le qualità per puntare alla top ten finale.

Il Rally Valle Intelvi – al quale parteciperanno anche numerosi tifosi provenienti dal Varesotto – scatterà sabato 21 alle 16 da San Fedele Intelvi e nel primo giorno di gara prevede due prove speciali sul tratto “Bolla”, la seconda delle quali verso l’imbrunire. Domenica altre sei PS con tre passaggi ciascuno sui tratti “Caslé” e “Tellero”. L’arrivo – dopo circa 53 chilometri di tratti cronometrati – di nuovo a San Fedele intorno alle ore 18.