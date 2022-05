Angei lancia l’allarme: “A Bizzozero c’è il rischio che chiudano tutti i commercianti”

«Il rischio che le serrande dei pochi (ma eroici) esercizi commerciali presenti a Bizzozero, soprattutto in piazza Sant’Evasio, si abbassino definitivamente è concreto e reale – dichiara Stefano Angei, vicecapogruppo della Lega in Consiglio comunale – la colpa di questa grave crisi è da ricercare prima nei lockdown, che hanno messo in ginocchio i piccoli commercianti, e ora nei rincari dei costi dell’energia».

«C’è però un fattore non di poco conto che concorre in questo dramma – prosegue Angei – che è da attribuire all’amministrazione comunale, in quanto il problema dei pochi parcheggi presenti nella zona, a detta degli stessi esercenti, è una delle cause più gravi. Ho presentato un’interrogazione per chiedere all’amministrazione quali provvedimenti vorrà assumere per aiutare i commercianti bizzozeresi e per risolvere il problema parcheggio».

«C’è da dire che il posizionamento dei paracarri in piazza Sant’Evasio non va certamente a favore dell’aumento dei posti auto e quindi del commercio di prossimità. Chiederò la convocazione della commissione Attività produttive per sottoporre queste problematiche. Sarebbe bello ed interessante – conclude Angei – che la commissione facesse un sopralluogo a Bizzozero per toccare con mano la realtà delle cose, invitando a partecipare i diretti interessati».