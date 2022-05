Angel’s Gospel Choir in concerto sabato 14 maggio al Teatro Grassi di Tradate

Sabato 14 maggio alle ore 21.00 presso il Teatro Grassi di via Bianchi 1 a Tradate, Angel’s Gospel Choir in concerto, sotto la guida del direttore Antonio Pugliano

L’ingresso è libero e verranno rispettate le normative Covid.

Il coro, composto da circa 30 elementi, si costituisce a Fagnano Olona nel 2005 grazie all’idea di alcuni amici che vedono nella musica d’insieme un valore artistico, socializzante e formativo. Fino all’estate del 2021 il coro è stato diretto dal maestro Sante Zecconello, scomparso prematuramente.

Indirizzatosi verso il repertorio Gospel è attivo sul territorio delle province di Varese, Como e Milano, vivacizzando cerimonie e feste; ha partecipando a prestigiose manifestazioni a scopo benefico in particolare nel 2013 al “Playing for change day” a Sesto Calende e per “Telethon” nel 2021.

Passione, tenacia, costanza, auto motivazione, voglia di stare insieme… Questi sono gli ingredienti dell’Angel’s Gospel Choir, che da sedici anni anima i cuori di chi ascolta.

Il maestro Antonio Pugliano ha preso in eredità questo coro continuando il lavoro del compianto maestro, cercando di valorizzare al meglio il lavoro fatto.