Angera approva il bilancio, arrivano i fondi per l’ex cinema Roma

Con l’approvazione da parte della sola maggioranza consiliare del Gruppo Civico Cambiangera e A Come Angera, dell’astensione della Lega e l’assenza del Gruppo Allea, il consiglio comunale di Angera nella seduta del 27 maggio 2022 ha approvato il Rendiconto Finanziario 2021.

«Anche dal rendiconto 2021 si è potuto assistere degli effetti derivanti dalla crisi causata dal COVID-19 che hanno avuto un impatto sui dati economico e finanziari che, solo grazie agli importanti trasferimenti e ad alcuni finanziamenti ricevuti ha chiuso con un risultato positivo» dice il vicesindaco e assessore al bilancio Marco Brovelli. «Al 31 Dicembre 2021 infatti il risultato di amministrazione è stato pari a € 3.068.389,37. Il fondo cassa finale è risultato essere pari a € 5.843.152,11. Il Fondo pluriennale vincolato delle spese in conto capitale ammonta a € 2.583.744,65 ovvero tutte le opere che sono in fase di realizzazione».

L’Amministrazione Comunale ha partecipato a diversi bandi che hanno riportato esiti positivi: si pensi al contributo regionale per i giochi all’aperto, per il Piano Nazionale di Resilienza e di Resistenza, per la realizzazione del secondo lotto della Via Cervino e per la sua ultimazione, ma anche per la sistemazione dell’ex cinema Roma.

Il percorso per il recupero dell’ex cinema è aperto dal 2019, quando il Comune aveva bandito un concorso d’idee per ripensare l’edificio come spazio pubblico.

Tra le entrate merita una menzione particolare ancora una volta quella di natura tributaria legata agli accertamenti per oltre € 58.000, gli oneri di urbanizzazione per oltre € 339.000 e le sanzioni alle norme del codice della strada per quasi € 70.000

«Il risultato di amministrazione complessivo conseguito deve, tuttavia, essere soggetto da una parte ad alcuni accantonamenti dovuti per complessivi € 997.690,12 costituiti in gran parte dal fondo crediti di dubbia esigibilità per oltre € 786.000 e, dall’altra da alcuni vincoli per € 559.492,85 costituiti dai trasferimenti e da vincoli di legge obbligatori. L’avanzo pertanto disponibile ammonta a oltre € 1.506.000 Il Rendiconto 2021 ha certificato inoltre una corretta situazione economica e finanziaria del nostro Ente. Nel primo caso si è accertato un risultato positivo per oltre € 1 milione , mentre dal punto di vista patrimoniale abbiamo assistito ad un rafforzamento di tutti gli indici, ad un importante aumento del patrimonio netto finale dell’Ente e alla continua diminuzione dei debiti di finanziamento del nostro Ente. La sfida che ci attende – conclude Brovelli – è quella di continuare sulla strada della conferma di questi importanti risultati, senza intaccare i servizi alla nostra Comunità. Un particolare ringraziamento ai nostri Uffici Comunali per la grande mole di lavoro che li ha visti attori principali nel corso del 2021».

Oltre al Rendiconto Finanziario è stato altresì approvato il piano economico-finanziario della Tassa Rifiuti che non prevede aumenti tributari, mentre viene riconosciuta una scontistica direttamente nella bolletta di prossima emissione per le utenze non domestiche ( ovvero le attività economiche ) tra il 30 e il 20% a seconda della chiusura o della limitazione patita dall’emergenza derivante dal COVID-19. Sconto reso possibile dal contributo statale ricevuto dal Comune, per il valore di oltre € 35.000.