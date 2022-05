Angera inaugura il prato fiorito in riva al Lago Maggiore

La giornata del Verde Pulito ad Angera è stata l’occasione per inaugurare il prato fiorito in riva al lago. Le nuove aiuole sul lungolago (dopo l’imbarcadero) non sono solo una bella macchia di colore ma anche una manna per le api e gli insetti impollinatori.

«I prati fioriti sono stati realizzati con le sementi di Castelluccio Norcia (il comune a cui Angera aveva destinato i fondi di solidarietà dopo il terremoto che colpì il Centro Italia, ndr) – ha spiegato l’agronomo Daniele Zanzi, che ha curato il progetto -. Per tutta la stagione ci sarà una continua fioritura, poi durante l’inverno ci sarà il riposo perché la natura si deve rigenerare”. In mezzo ai fiori anche delle piante di banano: “La natura è un disordine organizzato – prosegue Zanzi -. Qui portiamo la naturalezza in città, con un tocco esotico come è la tradizione del lago».

Il colpo d’occhio è quello di un susseguirsi di fiori colorati, un effetto che è dato anchedall’alternarsi di fiori e piante infestanti che “convivendo” assicurano il benessere della natura e la biodiversità.

Il sindaco Molgora ha dato il benvenuto ai bambini e ai volontari che hanno raccolto i rifiuti sul lungolago: mozziconi, bottiglie di plastica, residui di ferro, salvagenti abbandonati. Il risultato di una mattina di lavoro sul lungolago.