Anno europeo dei giovani 2022: viaggi, scambi giovanili, volontariato, studio, tirocinio e lavoro

Appuntamento in programma questo sabato alle 17:30 al Salone Estense di via Sacco 5 a Varese

Nell’Anno europeo dei Giovani 2022, il Punto Europa Varese di Europe Direct Lombardia, in collaborazione con l’Informagiovani e il Comune di Varese, organizza sabato 21 maggio un incontro dedicato alle iniziative per i giovani in Europa, volto ad illustrare le opportunità di viaggio, scambio, volontariato, studio, tirocinio e lavoro che l’Unione europea offre loro.

È anche attraverso le esperienze vissute, infatti, che si rafforza il sentimento di cittadinanza europea, principio cardine alla base della costruzione europea.

Viaggio, scambi giovanili, volontariato, studio, tirocinio e lavoro nei Paesi UE e in quelli partecipanti ai programmi europei: questi i contenuti dell’appuntamento in programma questo sabato alle 17:30 al Salone Estense di via Sacco 5 a Varese.

Tra gli speaker gli esperti di Eurodesk Provincia di Varese, CSV (Centro Servizi per il Volontariato) Insubria, ESN (Erasmus Students Network) Insubria, Eures Lombardia (Servizi Europei per l’Impiego).

In chiusura sarà possibile incontrare gli esperti per un confronto sui temi di maggior interesse a scelta dei partecipanti e per dialogare con chi ha già svolto esperienze all’estero.

Al termine dell’evento sono previsti aperitivo e musica dal vivo con la band varesina Goldfish Recollection, nella splendida cornice dei Giardini Estensi!

La partecipazione è libera fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per partecipare è necessario indossare la mascherina ffp2.

#EuropeanYearofYouth

#EuropeDay2022

Per ulteriori informazioni:

punto_europa_varese@regione.lombardia.it

Tel. 0332-338511