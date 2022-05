Aperta la caccia ai playoff nel campionato di Serie A raffa

Non è ancora stagione, l’apertura della caccia, diversa da regione a regione, avverrà più tardi, ma il

calendario venatorio è stato varato nel mese di febbraio e, per quanto attiene il girone unico del

campionato italiano di Serie A raffa, è già attivo da tempo l’inseguimento dei posti per la disputa dei playoff. Ora più che mai, mancando solo sei giornate dal termine del campionato medesimo.

Le posizioni si stanno delineando sempre più con Caccialanza e Mosciano che si sono staccate dal gruppo e appaiono difficilmente raggiungibili, con Boville che sembra aver indossato i famosi stivali delle sette leghe dell’orco di Pollicino nella favola di Charles Perrault, essendo arrivata a sette punti dalla vetta, ma con un incontro in meno delle due capoliste. Dietro, confusione assoluta dato che le varie squadre in lotta alternano risultati altalenanti che di volta in volta le fanno salire agli altari o precipitare nello sconforto.

Occorre tener presente che fra playoff e retrocessione ci stanno sette compagini racchiuse in sette punti: è vero che alcune devono ricuperare una partita, tuttavia è molto facile, qualora s’inanellassero un paio di risultati negativi, trovarsi invischiati nella battaglia per non retrocedere, dando comunque per scontata la discesa in A2 della Civitanovese.

A proposito di stivali delle sette leghe, la prima a indossarli è stata certamente Mosciano, che continua imperterrita a vincere, tanto d’aver avvicinato Caccialanza a un punto. Anche a Possaccio il team del campione del mondo Formicone ha prevalso per 5-3 in un incontro combattuto, deciso sul filo di lana dalla coppia Di Nicola/Formicone su Chiappella/Paone battuti due volte di misura.

Intanto proseguono i campionati di promozione di categoria. Nella terza, girone 3, prosegue la marcia non proprio attesa, della Cuviese, solitaria in testa alla classifica, mentre la Bederese, finalmente fra le mura amiche, dopo tre trasferte consecutive nelle prime tre giornate, ha fatto valere il fattore campo imponendosi con punteggio netto sui brianzoli di Barlassina della Carlo Galimberti. Inizio balbettante della terna, sconfitta con un sonoro 8-0, e dell’individuale, con Testa sotto per 5-0, sull’orlo del baratro.

Alcune concessioni dell’avversario, preciso colpitore nelle bocciate, ma pasticcione nelle giocate a punto, e una decisa ripresa del locale soprattutto nell’accosto permetteva di raddrizzare le sorti della partita. Da lì in poi, acciuffata per i capelli la vittoria nel secondo set per 8-7 da parte della terna, discesa veloce verso la vittoria finale.

Nella seconda categoria, girone 3, prosegue indisturbata la marcia di Casciago, saldamente in vetta a punteggio pieno, che ha maramaldeggiato contro la Bederese, presente in campo con soli quattro giocatori, numero minimo consentito.

PILLOLE DI BOCCE

07 maggio – Campionato italiano Serie A – 16a giornata

Fossombrone (PU) – Caccialanza (MI) 2-6 (29-60)

Codogno (MI) – Boville (RM) 2-6 (33-55)

Possaccio (VCO) – Mosciano (TE) 3-5 (48-55)

Classifica

Caccialanza 36 – Mosciano 35 – Boville* 29 – Cagliari 26 –Possaccio*, Villafranca* 22-

Fontespina* 21 – Codogno*19 – Kennedy Napoli 17* – Enrico Millo Salerno 16 –

Fossombrone 15 – Civitanovese 4.

*una partita in meno

07 maggio – Campionato di promozione 1a categoria – 3a giornata – girone 1

Minopriese (CO) – F.lli d’Italia (VA) 6-2

Sperone (MI) – Malnatese (VA) non pervenuto

Classifica

Sperone*, Minopriese 6 – F.lli d’Italia, Malnatese* 1

*una partita in meno

07 maggio – Campionato di promozione 2a categoria – 3a giornata – girone 3

Casciago (VA) – Bederese (VA) 7-1

Bolongaro (VCO) – Convegno Maggianico (LC) non pervenuto

Riposa Bottinelli Vergiatese

Classifica

Casciago 9 – Bederese, Bottinelli Vergiatese* 3 – Bolongaro**, Covegno Maggianico** 0

*una partita in meno

07 maggio – Campionato di promozione 3a categoria – 4a giornata – girone 3

Cuviese (VA) – Ternatese (Va) 6-2

Casa del Giovane (MI) – Malnatese (VA) non pervenuto

Bederese (VA) – Galimberti (MB) – 6-2

Classifica

Cuviese 10 – Bederese 7 , Casa del Giovane* 6 – Galimberti 4 – Malnatese* 2 – Ternatese 1

*una partita in meno

06 maggio – Bottinelli Vergiatese – finale regionale serale coppia ABCD

1) Scurati/Villa – Cuviese

2) Ambienti/Manera – Casciago

3) Pelotti/Valsesia – Vedaschese

4) Bellavita/Carè – Bolongaro

08 maggio – Casciago – nazionale festiva alto livello individuale A

09 maggio – Basso Verbano – regionale serale individuale ABCD

09 maggio – Cuviese – Campionati provinciali serale individuale A

09 maggio – Bottinelli Vergiatese – Campionati provinciali serale terna B e C

12 maggio – Bederese – Finale regionale serale individuale ABCD