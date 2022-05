Aperte le candidature per la prossima edizione di TEDxYouth a Varese

La “Call for Speaker” 2022 è ufficialmente iniziata. Dal 13 maggio all’11 giugno, sono aperte le candidature per i giovani dai 17 ai 28 anni che vorranno vivere l’incredibile esperienza come speaker della terza edizione di TEDxYouth@Varese. L’evento si terrà sabato 5 novembre 2022 dalle ore 14 alle ore 18 al Centro Congressi Ville Ponti di Varese e in diretta online. Il tema di quest’anno è “Un mondo per noi”.

Portavoce di questo impatto saranno i giovani che dal 13 maggio all’11 giugno si candideranno sul sito TEDxVarese tramite il link https://www.tedxvarese.com/ candidature-tedxyouthvarese- 2022/ per raccontare idee di valore in 12 minuti.

Basterà comunicare il motivo della candidatura, presentare la propria idea con un video di 3 minuti e sintetizzare in forma scritta in 3 punti. Saranno selezionati 10 giovani speaker per l’edizione 2022 e l’esito sarà comunicato il 19 giugno.

L’opportunità è offerta a tutti gli studenti del quarto e del quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado e agli universitari.

“Le nuove generazioni sono chiamate a cogliere le opportunità per creare un futuro più sostenibile. Facendo leva sulle grandi capacità di innovazione e cooperazione delle persone è possibile creare e accelerare quei cambiamenti di cui il nostro Pianeta ha bisogno. Per questo motivo, dopo il grande successo dell’edizione del 2021, anche quest’anno apriamo una call for speaker dedicata agli studenti. Vogliamo intercettare le brillanti idee di giovani di talento e valorizzarle sul nostro palco che è aperto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti” – spiega David Mammano, organizzatore e licensee di TEDxVarese.

TEDxYouth@Varese è realizzato in collaborazione con un gruppo di aziende e con il supporto delle principali istituzioni scolastiche e universitarie del territorio di Varese: Ufficio scolastico territoriale, ASVA, Università Insubria, LIUC – Università Cattaneo e Università Cattolica del Sacro Cuore.

Tra queste, l’Università degli Studi dell’Insubria mette in palio una borsa di studio valevole per tutti i corsi di laurea triennale per una studentessa o uno studente delle scuole secondarie di secondo grado che si distinguerà durante l’evento.

Gli studenti universitari, invece, arricchiranno il loro curriculum con un prestigioso attestato di partecipazione all’evento e potranno avere opportunità di placement e contatto con aziende.

Ulteriori informazioni su TEDxYouth@Varese sono disponibili sul sito di TEDxVarese.