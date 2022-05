Appuntamento con “L’eleganza fatta musica” per la Stagione concertistica dell’Insubria

L’appuntamento è per venerdì 13 maggio alle 18 nell’Aula Magna del Rettorato. Protagonisti il direttore artistico M° Corrado Greco, in veste di pianista, in trio con la flautista Luisa Sello e il violoncellista Claude Hauri

Ottavo e penultimo appuntamento per la XXI Stagione concertistica dell’Università dell’Insubria, che con il ritorno in presenza, ad aprile, ha ritrovato il suo pubblico numeroso e affezionato.

Sul podio questa volta c’è il direttore artistico, il maestro Corrado Greco (nella foto), in veste di pianista, in trio con la flautista Luisa Sello e il violoncellista Claude Hauri. «L’eleganza fatta musica» è in programma venerdì 13 maggio alle 18 nell’Aula Magna del Rettorato, in via Ravasi 2 a Varese, con ingresso libero senza prenotazione e mascherina obbligatoria.

Su YouTube, in una playlist dedicata, è possibile rivedere i primi cinque spettacoli della Stagione concertistica.

La musica in presenza prosegue fino al 10 giugno:

http://www.uninsubria.it/stagione