Arriva a Malgesso il personale della società Alfa per la lettura dei contatori dell’acqua

A Malgesso arrivano i tecnici della società idrica Alfa srl per leggere i contatori dei residenti. Ne dà notizia il Comune che avverte: «Si informa, che a partire dal 02/05 e fino al 14/05 personale incaricato sarà presente sul nostro territorio, per effettuare per conto di Alfa srl acquedotto, le letture dei contatori dell’acqua. I nominativi degli incaricati sono stati forniti anche alla Polizia Locale. In caso di dubbi, telefonare agli agenti».

La comunicazione è utile per permettere il regolare svolgimento dell’attività visti i numerosi tentativi fraudolenti di falsi addetti. In questo caso, la comunicazione comunale garantirà il regolare servizio in atto.