Arrivano i podcast di “Pagine parlanti”, il nuovo progetto del sistema bibliotecario Valli dei Mulini

Il Sistema bibliotecario Valli dei Mulini non si ferma mai e lancia sempre nuovi progetti per coinvolgere grandi e piccini nella lettura e nell’amore per i libri.

L’ultima novità ha preso il via da pochi giorni e si inserisce in una tendenza sempre più apprezzata, quella dei podcast.

All’interno del progetto “APP-assionatamente inconsapevoli“, finanziato da Fondazione Cariplo, è stato creato il podcast “Pagine parlanti” attraverso il quale i bibliotecari del sistema che raccoglie ben 46 biblioteche pubbliche della provincia di Varese, raccontano autori, temi, suggerimenti e curiosità letterarie a tutti gli ascoltatori.

Ogni giovedì un nuovo appuntamento, una puntata da ascoltare e riascoltare, dalla viva voce dei bibliotecari con la collaborazione di Michela Prando della cooperativa L’Aquilone.

«E’ un’idea che ci è venuta non solo per dare spunti di lettura e creare curiosità, ma anche per coinvolgere direttamente i nostri bibliotecari che sono tanti, bravi e appassionati di vari argomenti – spiega Silvia Borella, responsabile del sistema bibliotecario – Abbiamo pensato di non focalizzarci sul singolo libro per non fare una sorta di promozione, ma piuttosto di invitare i nostri lettori ad esplorare un filone, un genere letterario, un autore».

Nelle puntate già pubblicate un esempio di questa diversità: nell’ultima Aysha Longobucco, bibliotecaria di Cantello, racconta la storia legata alle sei sorelle Mitford nel periodo d’oro dell’aristocrazia inglese, alle quali l’autrice Jessica Fellowes dedica na serie di libri dal titolo “I delitti Mitford – sei sorelle, una vita di misteri”. Ma c’è anche il podcast di Anna Paola Montanari, bibliotecaria di Arcisate, che ci fa conoscere le versioni dimenticate di “Cappuccetto Rosso”, o quello di Katia Chiarello, bibliotecaria di Jerago con Orago, con una puntata dedicata ai romanzi a sfondo esoterico.

La prima puntata, realizzata da Raffaella Realini, volontaria della biblioteca di Malnate presenta la scrittrice giapponese Aki Shimazaki e la sua ultima pentalogia dove ogni libro è intitolato con il nome di un fiore.

«Tutte tematiche diverse, curiose e speriamo stimolanti per i nostri lettori, che tra l’altro possono suggerire temi o autori da esplorare – aggiunge Silvia Borella – Anche la lunghezza delle singole puntate – che va dai 5 ai 10 minuti – è stata scelta per non annoiare e suscitare curiosità. Ogni giovedì verrà pubblicato un nuovo podcast ma sulla piattaforma tutti potranno riascoltare anche quelli precedenti».

Il podcast è gratuito ed è pubblicato sulla piattaforma Anchor di Spotify. Potete ascoltare tutte le puntate cliccando qui