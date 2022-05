In arrivo all’Arlecchino di Vedano Olona l’ultima eliminatoria del Rugby Varese Music Challenge

Domenica 29 Maggio dalle 20:30 l’Arlecchino Show Bar di Vedano Olona ospiterà l’ultima serata delle eliminatorie del Rugby Varese Music Challenge, organizzato con la collaborazione di ASD Rugby Varese e Madboys eventi e concerti in occasione della Festa del Rugby 2022,che si terrà dal 9 all’11 giugno.

“Questa edizione del Rugby Music Challenge è stata una piacevole sorpresa – ha affermato Stefano Morandini – Gli artisti iscritti sono stati tanti, ma non per questo il successo dell’evento era da considerarsi scontato. Le tre serate realizzate finora hanno registrato un’ottima risposta e un clima generale di festa, più che di competizione. Questo anche grazie all’ospitalità de l’Arlecchino di Vedano Olona che ha sempre avuto cura degli aspetti tecnici e del pubblico partecipante”.

E prosegue “E’ stato bello vedere anche gli artisti che non si esibivano, tornare nel locale per assistere ai concerti degli altri, e viceversa. Fosse solo per me, li farei suonare tutti insieme alla Festa del Rugby. Ma è pur sempre un concorso, gli spazi della festa sono limitati, e quindi che vinca il migliore – conclude – Anche se non è detto che non ci siano altre sorprese già dall’appuntamento di domenica 29 maggio”.