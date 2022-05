Art & Words &20: al Salotto il mese del Pride 2022 è fatto di eventi, arte e incontri

Eventi, parole e arte si uniscono nella proposta che l’associazione Cuori InVersi propone per il mese del Pride 2022, dal 26 maggio al 30 giugno. “Art & Words &20″ il titolo dell’iniziativa presentata al Salotto di Vito Lionetti, locale di viale Belforte che sarà il fulcro dell’intera manifestazione.

Per tutto il mese di giugno si alterneranno artisti che, con le loro opere, affronteranno “parole” e immagini, esperienze e inclusioni; quella che è la & commerciale sarà la congiunzione tra due realtà. Sino alla festa finale del 30 giugno.

Di seguito il programma

26 maggio 2022 | 08 giugno 2022

Prid& Month

di Valeria Brugnoni

Arriva il Pride e la “gente comunemente ignorante” addita immagini, cortei, manifestazioni : “È Carnevale!!!”

Forse è proprio ora che tutti si tolgano la maschera…anche Arlecchino&C.

09 giugno 2022 | 15 giugno 2022

Human rights & Equality

di Matteo Pistoletti

L’opera sottolinea come si è arrivati la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

La presa di coscienza che, per la sola ragione d’esistere, l’essere umano ha dei diritti è un viaggio a tappe nella storia. Il percorso è accompagnato a due artifici, intrecciati e base della civiltà: la scrittura e le leggi.

Un viaggio a ostacoli per superare la brutalità, e ci sono posti dove non è nemmeno cominciato.

16 giugno 2022 | 22 giugno 2022

Up & Down

di Emiliano Cavalli – ESC76

Le parole contano, hanno un peso, le leggi contano, hanno un valore, condizionano e regolano.

Un’opera che lascerà spazio agli utenti che dovranno completarla con le parole che hanno condizionato il loro vissuto, un’opera che vedrà i ritratti di figure che hanno influito nel bene e nel male nella nostra storia, un up & down continuo dei nostri stati d’animo.

23 giugno 2022 | 29 giugno 2022

Peace & War

di Diego Pasqualin

Molte volte mi capita di camminare nell’oscurità. Amo la notte e il suo essere ruffiana ammaliatrice. In verità amo anche il mattino e il suo essere impietoso e crudele, quando mi presento davanti allo specchio con addosso gli ultimi stralci di una serata che non vuole concludersi. È in quei momenti che tento di fare pace con me stesso e cerco di deporre le armi di una guerra già persa in partenza perché io sono, di me stesso, il nemico.

30 giugno 2022

People & People

Serata con performance di Curi inVersi

Persone & persone. Infondo non siamo altro che persone. A volte molto simili a volte estremamente differenti ma pur sempre semplicemente e straordinariamente persone.

Inoltre sono in programma serate a tema nei weekend, che saranno comunicate settimanalmente.

La manifestazione è promossa con la collaborazione con StudioDieci e citygallery.vc di Vercelli e con il patrocinio del Comune di Varese.

Per maggiori informazioni seguire la pagina Fb del Salotto e Cuori inVersi.