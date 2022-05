Arte e parole, l’incontro letterario a Cairate con gli Amici della Tavolozza

Al circolo Cavallotti c’è la mostra degli artisti degli Amici della tavolozza: sabato ci sarà un momento per mettere “al tavolo” artisti in campi diversi. E non solo: arriva anche la biciclettata artistica

Arte e parole, a Cairate gli artisti s’incontrano sabato 28 maggio per iniziativa del collettivo artistico Gli Amici della Tavolozza, al circolo Cavallotti in via Anforelli 7.

Sabato 21 maggio è stata inaugurata la mostra pittorica intitolata “Uno sguardo sul territorio attraverso il Tempo” curata dagli Amici della Tavolozza, che hanno presentato il loro gruppo, la storia della loro nascita, e le opere da loro esposte.

In linea con il progetto di ricerca storica, di cui gli artisti sono stati i promotori con le loro tele esposte per le vie di Peveranza in cui ricreano paesaggi e personaggi di un tempo, gli Amici della Tavolozza sono lieti di invitare sabato 28 maggio alle ore 17.00 all’incontro letterario in cui interverranno altri esponenti artistici e culturali del Comune, che leggeranno brani, poesie e racconti scritti in onore di Cairate e dei suoi abitanti.

Sono stati scelti alcuni brani, in italiano e dialetto locale, per presentare e ricordare il Comune e la sua storia: anche il dialetto qui è un elemento particolare, in quanto ognuna delle tre frazioni comunali ha una sua particolare dizione.

Dopo l’incontro, gli artisti saranno disponibili per i partecipanti che vorranno visitare la mostra e chiedere loro informazioni riguardo le opere esposte.

Per concludere la mostra e salutare gli artisti, è prevista una biciclettata domenica 12 giugno da Cairate attraverso il “Paese Dipinto” di Peveranza per poter osservare e apprezzare tutte le loro 35 opere esposte, con il supporto degli artisti che faranno da sapienti guide durante il giro.

La mostra a ingresso gratuito, a cura dell’arch. Alice Olivetto e di Elisa Chiodelli, si inserisce all’interno di un progetto promosso dal Circolo Cavallotti di riscoperta del territorio, delle personalità artistiche e influenti della comunità, e una volontà di ricerca di spazi di associazione dei cittadini all’interno del proprio comune. I quadri resteranno esposti fino a domenica 12 Giugno e saranno visionabili durante l’orario di apertura del Circolo Cavallotti. (che ospita anche una mostra permanente sulla cartiera e il suo universo sociale).