Assegni famigliari ai frontalieri, Astuti: “Su iniziativa del Pd Governo già al lavoro”

«Bene che la giunta regionale si impegni con gli organi competenti perché risolvano la questione dell’erogazione degli assegni familiari dei frontalieri, come chiesto da una mozione del centrodestra presentata oggi in consiglio regionale e votata anche dal gruppo dem».

Così dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti, che aggiunge: «Grazie all’intervento del Partito Democratico e del Senatore Alessandro Alfieri, però, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha già riferito in Commissione Lavoro in Senato la settimana scorsa e si sta già adoperando per risolvere il tema quanto prima. E’ stato attivato un tavolo di lavoro a cui siedono lo stesso Ministero e l’Inps. Entrambi stanno elaborando e valutando potenziali proposte risolutive. È fondamentale che si arrivi allo sblocco tempestivo di strumenti importantissimi per migliaia di famiglie sul territorio del Varesotto e non solo. Grazie al Pd siamo più vicini alla soluzione».