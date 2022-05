Aurora Baruto incontra Marian Richero al Mondadori Store di Milano

Aurora Baruto incontra Marian Richero e insieme presentano “Se ci credi puoi” il nuovo romanzo di Aurora dal 24 maggio in tutte le librerie l’appuntamento con Marian Richero e Aurora Baruto è per venerdì 10 giugno dalle 16.30 in Mondadori Megastore Piazza Duomo Milano e a seguire ci sará il Firmacopie con i suoi lettori.

Con un post condiviso su Instagram l’autrice ha infatti annunciato l’uscita del suo libro in cui racconta tutta la sua storia, anche cose che sui social non sono mai state dette. Le sue parole: “Finalmente è arrivato questo giorno che aspettando da tantissimo tempo. Non riesco ancora a crederci che sto tenendo il MIO libro in mano. Non potete nemmeno immaginare quanto ho pianto mentre scrivevo tutta la mia vita, soprattutto durante la stesura dei capitoli che non ho mai raccontato qui sui social e che per me sono molto delicati e importanti. Qui dentro c’è tutta la mia storia fino ad oggi: ho voluto raccontarvi chi sono io davvero. A breve potrete tenerlo tra le mani anche voi! Ci tengo a dirvi che sono fiera di avervi accanto e fiera di quello che ho e abbiamo costruito insieme: siete la mia seconda famiglia, è per questo che ci tengo che sappiate tutto su di me”.

Aurora Baruto promette quindi di rivelare una parte di sé che non abbiamo mai visto. Parlerà di argomenti delicati e anche molto importanti. Nel post, però, Aurora ringrazia soprattutto chi la sostiene giorno e notte, perché senza queste persone lei non avrebbe potuto raggiungere tanti obiettivi. Per quanto riguarda la trama, questo è quello che si può trovare scritto sul sito dello Store: “Ci sono giorni in cui mi sento un disastro, come se fossi completamente sbagliata. Poi mi guardo allo specchio e mi domando: perché proprio io? Cosa ho fatto per meritarmi tutto quello che ho oggi? Non so se c’è una risposta, ma quello che so è che sono felice. Perché ciò che è accaduto negli ultimi anni mi ha dato l’opportunità di crescere e maturare, di innamorarmi e conoscere nuovi amici. Sono diventata una persona diversa, una persona di cui posso essere orgogliosa. Senza di voi niente sarebbe stato possibile, ed è per questo che voglio dirvi una cosa: non smettete mai di credere nei vostri sogni, perché solo se ci credete davvero si possono realizzare. Come è capitato a me. Questa è la mia storia, ed è anche un po’ la vostra!”.