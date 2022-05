Auto fuori strada sulla provinciale fra Tradate e Castelnuovo Bozzente, due feriti in ospedale

Incidente stradale nella serata di venerdì 20 maggio a Tradate, sulla strada provinciale 19 che collega Tradate a Castelnuovo Bozzente.

Poco dopo le 20.30, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada poco prima della deviazione per Pianbosco. Due persone – un ragazzo di 25 anni e una ragazza di 26 – sono rimaste ferite e sono state ricoverate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Tradate.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici con due ambulanze, i Vigili del fuoco e i Carabinieri.