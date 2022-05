Anche un avvocato di Varese indagato per la gestione del patrimonio Reggiani-Gucci

Salgono a otto gli indagati nell’inchiesta della Procura di Milano sulla gestione del patrimonio di svariati milioni di euro lasciato in eredità da Silvana Barbieri alla figlia Patrizia Reggiani, la vedova di Maurizio Gucci.

Tra gli otto c’è anche l’ex amministratore di sostegno della signora Reggiani, l’avvocato varesino Daniele Pizzi, e la allora compagna di cella della Reggiani Loredana Canò.

Il numero complessivo di indagati emerge dall’avviso di conclusione delle indagini notificato oggi alle persone coinvolte. Le accuse a vario titolo sono di circonvenzione di incapace, peculato, furto, corruzione e induzione indebita

L’indagine è nata in particolare dall’esposto presentato da Allegra Gucci, una delle due figlie che Patrizia Reggiani ha avuto con il marito Maurizio Gucci, assassinato il 27 marzo del 1995 (per il delitto è stata condannata appunto anche la moglie).

L’incarico di amministratore di sostegno affidato a Pizzi era stato revocato il 19 marzo 2021 dal giudice tutelare Ilaria Mazzei, per chiarimenti e verifiche sui rendiconti delle uscite: tre milioni di euro in due anni. La signora Barbieri aveva lasciato in eredità alla figlia una villa nel cuore di Milano, un capannone di 10 mila mq nella zona industriale di via Mecenate, quote in società immobiliari, un complesso immobiliare da svariati milioni di euro in zona Stazione Centrale (quest’ultimo affidato ad una Fondazione presieduta da un altro avvocato indagato).