Badia di Ganna e Sacro Monte nelle “Giornate di Valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico”

Per i primi due weekend di maggio si terranno in provincia di Varese, come in tutta Italia, le “Giornate di Valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico”. Occasione per scoprire a passo lento, percorrendo tratti della Via Francisca del Lucomagno, alcuni monumenti che sono parte del grande e significativo patrimonio culturale-storico originato da motivi di natura religiosa. Nella nostra provincia i protagonisti sono la Badia di Ganna e il Sacro Monte di Varese.

Gli appuntamenti sono per:

Sabato 7 e 14 maggio:

Ore 9:00 Camminata dalla prima Cappella al Sacro Monte

Ritrovo alle ore 9.00 al Centro espositivo della prima Cappella, salita e visita ad alcuni musei e luoghi del Sacro Monte di Varese

Per informazioni e iscrizioni, massimo di 50 persone, utilizzare il link: Camminate sulla Via Francisca

Ore 14:00 Camminata dal Maglio di Ghirla alla Badia di Ganna

Ritrovo alle ore 14.00 al Maglio, visita e spiegazione della lavorazione del ferro, camminata verso la Badia. Ore 16.00 visita al complesso abbaziale e Musei

Per informazioni e iscrizioni, massimo di 50 persone, cliccare qui Camminate sulla Via Francisca

Si informa che per l’evento del giorno 7 maggio, le iscrizioni si accettano entro giovedì 5 maggio p.v.

Per l’evento del 14 maggio, le iscrizioni si accettano entro il 12 maggio.

Domenica 14 e 15 maggio

Camminata da Brinzio al Sacro Monte di Varese

Ritrovo alle ore 9.00, visita al Museo della civiltà contadina, camminata verso la Rasa di Varese. Ore 14.00 Centro Espositivo della prima Cappella e salita e visita al Sacro Monte di Varese.

Per informazioni e iscrizioni, massimo di 50 persone, utilizzare il link:Camminate sulla Via Francisca

Si informa che per l’evento del giorno 8 maggio, le iscrizioni si accettano entro giovedì 6 maggio p.v.

Per l’evento del 15 maggio, le iscrizioni si accettano entro il 13 maggio.

Le Giornate di Valorizzazione del Patrimonio Ecclesiastico

Anche nella provincia di Varese la fede di coloro che ci hanno preceduto, la necessità di poterla vivere in pienezza e di testimoniarne l’importanza ha generato la realizzazione di strutture e beni che ne favorissero la conoscenza, la pratica e fossero al centro della vita delle comunità. Così sono state costruite chiese, edifici, infrastrutture, musei, biblioteche, arredi sacri, libri … che sono parte viva della storia e della tradizione delle nostre comunità e che, molte volte, le stesse comunità si identificano con questi beni.

Andare a scoprire questi due straordinari beni del patrimonio ecclesiale presente provincia di Varese, verrà fisicamente realizzato percorrendo alcuni tratti della Via Francisca del Lucomagno, una antica via storica che collegava il centro dell’Europa alla pianura padana e che transita anche da questi due siti.

Mettere in risalto il legame del ‘cammino storico’ con i beni ecclesiali è un progetto ideato e voluto dall’Arcidiocesi di Milano (Ufficio Beni culturali e Ufficio Turismo e Pellegrinaggi) e dalla agenzia Duomo Viaggi, attraverso il soggetto di www.lombardiacristiana.it che metterà in vetrina, in tutto il territorio diocesano “Dodici perle della diocesi di Milano e dieci percorsi di cammino”.