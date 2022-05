Bagarre in consiglio comunale a Fagnano Olona, Almasio: “Maggioranza arrogante e impreparata”

Serata di consiglio comunale molto movimentata e alquanto agitata al castello Visconteo di Fagnano Olona lo scorso 28 aprile e gli strascichi sono evidenti nelle note inviate alla stampa dai gruppi politici di opposizione. Al centro della contesa c’è la discussione attorno alle variazioni di bilancio presentate dalla giunta tra le quali spiccava quella dedicata ai 175 mila euro da assegnare senza gara per la progettazione della Colonia Elioterapica, al centro di un progetto di riqualificazione.

Le critiche e le osservazioni del consigliere di Solidarietà e Progresso Paolo Carlesso hanno fatto saltare i nervi soprattutto del sindaco Marco Baroffio. Il capogruppo di “Centro Destra per Fagnano”, Luciano Almasio, ha voluto stigmatizzare il comportamento tenuto da assessori e sindaco nell’ultimo consiglio: «Dopo alcune domande dei consiglieri di opposizione e

alle poche risposte di circostanza ottenute dagli assessori è scoppiata la bagarre. Quello che è avvenuto stasera è davvero oltre ogni limite e mai successo in passato, nemmeno nei consigli più accesi (che a Fagnano non sono mai mancati, ndr)».

In particolare ha suscitato scalpore l’ipotesi di fare, da parte della maggioranza, un affidamento diretto (decide l’ufficio senza nessuna gara pubblica) per una cifra considerevole, somma destinata al progettista dell’intervento di riqualificazione della colonia elioterapica: «Ma arriviamo al punto ancora più assurdo perché dopo un batti e ribatti e la perdita di controllo del sindaco, la presidente del consiglio comunale Caprioli, ha deciso di chiudere la discussione e porre il tutto in votazione. Nell’ordine del giorno c’erano ancora diverse variazioni di bilancio e non si è potuto intervenire in merito a questi argomenti» – ha aggiunto Almasio.

Viene definito «increscioso» infine il fatto che a richiesta di parola, da parte del consigliere Bossi «gli sia stato impedito di parlare, decidendo di chiudere la discussione e andare al voto. Uomo delle istituzioni, ha ricoperto ruoli sia di opposizione come capogruppo che di maggioranza come assessore, il consigliere leghista per protesta ha abbandonato l’aula per evidenziare questa assoluta mancanza di democrazia».

Almasio non va per il sottile: «Nonostante le acrobazie del sindaco Baroffio, che si è arrampicato su ogni specchio disponibile, gli assessori Mezanzani, Michelon, Palomba e consiglieri di maggioranza hanno dimostrato invece assoluta non padronanza dell’argomento trattato. Incalzati dal pressing delle opposizioni la maggioranza è affondata e una volta arrivata ad un punto massimo di carenza di ossigeno si è chiusa a riccio terminando unilateralmente e anticipatamente ogni discussione. Un raro esempio di non confronto, disponibilità, dialogo e condivisione nonostante quanto professato fino a oggi all’ennesima potenza dal sindaco. Ancora una volta, l’amministrazione del sindaco Baroffio, si è dimostrata un’amministrazione debole, impreparata, ma molto arrogante».