Il bagno nel lago di Varese, il divorzio di Meo Sacchetti e la pizza Busto nel podcast del 31 maggio

Le principali notizie di martedì 31 maggio

Dopo anni di interventi e continui monitoraggi, a partire dal 2 luglio il Lago di Varese ritornerà balneabile nei punti della Schiranna e di Bodio Lomnago. Lo ha annunciato l’assessore regionale all’Ambiente Raffaele Cattaneo lunedì 30 maggio alla riunione del Comitato di coordinamento dell’Aqst (Accordo quadro sviluppo territoriale).

Si tratta di un periodo di sperimentazione, non per l’esistenza di dubbi sulla sicurezza dei bagnanti (i livelli delle sostanze registrati da Ats negli ultimi cinque anni non hanno mai superato i limiti per la balneazione, se non in rari casi durante le fioriture delle alghe), ma al contrario per verificare che la presenza dei nuotatori non provochi danni all’ecosistema del lago.

Accanto all’apertura della balneazione, per luglio entrerà in attività anche il servizio di navigazione dalla Schiranna all’Isolino Virginia. A condurre il progetto sarà il Comune di Varese. A garantire il servizio sarà un’imbarcazione elettrica dotata in aggiunta di un motore termico da usare solo in caso di necessità.

A poco meno di 100 giorni dai prossimi campionati europei che si giocano anche in Italia, la Nazionale di basket cambia allenatore. La Federazione ha infatti comunicato il divorzio con Meo Sacchetti, 50 presenze sulla panchina azzurra e capace di qualificare l’Italia ai Mondiali nel 2019 e alle Olimpiadi nel 2021.

Sacchetti, che vive a Gavirate e che per anni fu capitano della Pallacanestro Varese, era da tempo in rotta con il presidente federale Gianni Petrucci e a lungo andare il rapporto si è spezzato.

Al posto di Meo è pronto un altro grande ex varesino: sembra solo da ufficializzare l’incarico a Gianmarco Pozzecco, attuale vice di Ettore Messina sulla panchina di Milano.

Domani sera si presenta il documentario che VareseNews ha prodotto sulla squadra di Baseball per ciechi di Malnate, i Patrini, in occasione del 10 anniversario di fondazione. Una serata nella quale saranno anche consegnate le nuove divise, che vedranno VN proprio come sponsor di questo gruppo

L’appuntamento è quindi per mercoledì 1 giugno all’aula magna “Falcone Borsellino” dell’istituto comprensivo di Malnate – grazie al patrocinio del Comune – alle ore 20.45. Saranno presenti, oltre a tutta la squadra dei Patrini, la presidentessa onoraria Adele Patrini, i vertici dell’associazione Ciechi Sportivi Varesini, il direttore di VareseNews Marco Giovannelli, il sindaco di Malnate Irene Bellifemine e l’assessore allo sport Carola Botta.

Nasce la pizza Busto Arsizio: sarà a forma di B e avrà un ripieno diverso in ognuno dei 14 locali aderenti. Dal 6 al 12 giugno un premio per i primi tre clienti che dimostreranno di averne mangiate tre

Nella settimana dal 6 giugno al 12 giugno, in collaborazione con l’Associazione Commercianti, le 14 pizzerie che partecipano alla festa proporrannola ‘Pizza Busto’, per metà calzone e per l’altra metà pizza. La metà calzone avrà il ‘ripieno a sorpresa’ scelto da ciascun locale, mentre l’altra metà pizza avrà ingredienti identici per tutti, il pomodoro e la mozzarella. La pizza sarà a forma di B e i colori saranno quelli della Città, il rosso del pomodoro e il bianco della mozzarella. La ‘Pizza Busto’, che sarà proposta ai clienti soltanto durante la settimana della festa della pizza, costerà 8 euro in tutte le pizzerie.

La Casa Museo Pogliaghi al Sacro Monte di Varese aderisce all’iniziativa nazionale “Appuntamento in Giardino” promossa da APGI (Associazione Parchi e Giardini d’Italia) con il patrocinio del Ministero della Cultura e che si svolge in contemporanea in 20 Paesi europei grazie a “Rendez-vous aux jardins”. Sabato 4 e domenica 5 giugno sono infatti previste delle particolari visite guidate al parco che circonda la villa che l’artista e collezionista Lodovico Pogliaghi volle realizzare a fine Ottocento come sua residenza lungo la Via Sacra, a ridosso del borgo medievale del Sacro Monte varesino.

Dalle 10 alle 11.30 Archeologistics, realtà impegnata nella valorizzazione e promozione dei beni culturali, organizza dei tour all’interno del parco per scoprire tutti i suoi segreti e le sue opere: il giardino è infatti

Disseminato di statue, capitelli, opere di Pogliaghi e reperti archeologici di varie epoche, frutto del desiderio collezionistico del padrone di casa.