Baj Valceresio, festa salvezza: batte Busnago e si conferma in C Gold

Missione compiuta per la Baj Valceresio: dopo il blitz esterno in quel di Busnago la squadra di coach Bruno Bianchi centra la vittoria che vale il 2-0 nel turno unico dei playout di Serie C Gold e conquista così la salvezza nel quarto campionato di rilevanza nazionale.

Al palasport di Malnate, i biancoverdi si impongono con il punteggio di 67-52 confermando quella crescita iniziata nella seconda fase della regular season, quando la Baj ha ottenuto sei vittorie (determinante quella contro Gorle) per poi disputare i playout da protagonista contro Busnago: netto però il doppio successo ai danni dei brianzoli al termine di una serie dura e fisica.

Gara2 è corsa sui binari dell’equilibrio sino all’intervallo (33 pari al 20′), ma dopo la pausa lunga è arrivato l’allungo decisivo da parte della Baj che ha avuto in Cucchi e Iaquinta (16 con 6/11 dal campo e 15) i top scorer in un match dalle percentuali molto basse da entrambe le parti. Iaquinta, con ben 14 rimbalzi, è stato decisivo anche nel mantenere equilibrata la lotta sotto i tabelloni mentre Garcia, impreciso al tiro, si è rifatto con la bellezza di 11 assist.

Finalessa (14) e Tomba (10) i migliori marcatori per Busnago che però non è riuscita a risalire dal 20-9 di parziale del terzo periodo e si è dovuta arrendere a una Valce che negli ultimi istanti di gara ha messo in campo tutti gli effettivi per una festa ancora più completa. Una salvezza che qualche mese fa sembrava irrealizzabile: Bianchi, Lazzari e i loro ragazzi però ci hanno sempre creduto tagliando un traguardo importante davanti a un pubblico caldo e numeroso.