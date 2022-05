“Ballerini x caso”, una realtà in continua crescita

«Consiglio a tutti di iniziare a ballare e di portare avanti questa passione. Il ballo, oltre a benefici in ambito atletico, rafforza il concetto di gruppo e di interdipendenza. Inoltre, è una disciplina che ha la capacità di elevare culturalmente e artisticamente». Così Lorenzo Poli, ballerino ed artista, nonché presidente della Asd Ballerini X Caso.

Ballerini X Caso Asd, affiliata a Uisp, nasce nel luglio 2017 su iniziativa di Roberta Ridolfo. Oggi direttrice artistica dell’Asd, Ridolfo è specialista in danza espressiva, un filone innovativo che mira a creare un legame stilistico tra la danza moderna e il teatro inteso come mimica corporea ed espressiva.

«Il nome “Ballerini X Caso” deriva dal fatto che, prima della costituzione ufficiale, con un gruppo di ragazzi, abbiamo agito come compagnia danzante locale, riunendo sì danzatori con un background molto vario, ma anche ragazzi e ragazze con studi in ambito teatrale ed espressivo, senza conoscenze specifiche del mondo della danza, il che ha permesso la creazione di un progetto dalle ampie vedute artistiche» afferma Poli.

Il primo anno l’associazione, con sede legale ed operativa nel comune di Mozzate (Como), ha contato circa 70 tesserati, dai 2 anni fino agli adulti. Nel corso degli anni la Asd ha integrato diverse discipline, dal modern jazz al classico, all’hip hop fino alla danza acrobatica. Gli insegnanti sono tutti specialisti del settore, vantano percorsi di formazione in accademie e sono laureati in scienze motorie. La loro passione e la loro competenza ha contribuito ad aumentare il numero dei tesserati annuali, fino a raggiungere circa duecento unità.

La stagione 2021/2022 coincide con il quinto anniversario dell’associazione. Ballerini X Caso ormai è una realtà radicata nel territorio nonostante lo shock esogeno della pandemia, durante la quale le lezioni sono proseguite in modalità virtuale ottenendo un buon riscontro in termini di tesserati praticanti (circa il 70 per cento ha deciso di proseguire online durante le chiusure Covid).

Il cambio di sede operativa da Mozzate al limitrofo comune di Carbonate ha permesso di avere a disposizione uno spazio più capiente. Oltre all’attività ordinaria, i “Ballerini X caso” partecipano a concorsi di danza nazionali ed internazionali, ottenendo importanti riconoscimenti e traguardi.

Quindi, per chi fosse ancora indeciso, è giunto il momento di iniziare a ballare, coltivando espressività e amicizie.