Bando di rigenerazione urbana, Daverio punta su Central Park e viabilità

Progetti che puntano alla riqualificazione di una piazza, nel caso di Cuveglio, ma soprattutto sulla viabilità. I comuni di Daverio, Cuveglio, Angera e Oggiona si sono associati per partecipare al Bando di Rigenerazione Urbana.

Daverio ha chiesto 900 mila euro: «Puntiamo molto sull’aspetto viabilistico – spiega il sindaco di Daverio Marco Colombo – Il finanziamento ci servirà per intervenire su via Ilaria Alpi, e su Central Park, area molto cara all’ex sindaco Alberto Tognola».

La via Ilaria Alpi è la strada che porta alla Trascaina, un’area di centomila metri quadri che 2016 fu oggetto di un grande intervento ambientale e venne trasformata in parco didattico (qui l’articolo)

La zona ospita un bosco di ontani neri ed è stata realizzata una pozza che ospita un anfibio, la rana di Lataste una specie di piccole dimensioni che si trova solo nella Pianura Padana e nel Canton Ticino

«Oggi la Trascaina, o Central Park com’è stata ribattezzata, ha bisogno di una profonda riqualificazione e la nostra intenzione è quella di farla tornare piacevole e facilmente raggiungibile, proprio intervenendo su via Ilaria Alpi. Questo per quanto riguarda il bando di rigenerazione urbana. Ma la viabilità è da sempre un punto centrale della mia amministrazione. Vanno bene i proclami fatti in campagna elettorale – continua Colombo – ma credo sia molto più importante agire. Così abbiamo investito 27 mila euro per la viabilità: interverremo sulla segnaletica e la cartellonistica. Metteremo, insomma, in sicurezza il nostro paese».