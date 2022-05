A Besano una serata con l’agente di scorta di Giovanni Falcone sopravvissuto alla strage di Capaci

L’appuntamento è per venerdì 27 maggio alle 20,45 alla Palestra comunale, per un incontro con Angelo Corbo, poliziotto della scorta di Giovanni Falcone, sopravvissuto alla strage di Capaci

Il Comune e le scuole di Besano ricorderanno venerdì la scomparsa di Giovanni Falcone e PaoloBorsellino, ai quali è intitolato il plesso scolastico.

L’appuntamento è per venerdì 27 maggio alle 20,45 alla Palestra comunale, per un incontro con Angelo Corbo, poliziotto della scorta di Giovanni Falcone, sopravvissuto alla strage di Capaci, che racconterà quel doloroso episodio della storia d’Italia vissuto sulla propria pelle. Una testimonianza di chi ha visto l’orrore della Mafia in prima persona, per non dimenticare mai.

Angelo Corbo è autore del libro “Strage di Capaci – Paradossi, omissioni e altre dimenticanze ” edizioni Diplo, in cui analizza gli aspetti umani della strage, le emozioni di quel momento, e soprattutto apre una finestra sull’atteggiamento dello stato italiano verso le vittime, sviscerandone alcuni aspetti critici, e descrive la vita quotidiana degli uomini che prestano servizio di scorta. Sarà possibile acquistare il libro durante l’incontro.

Ingresso libero