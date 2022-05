Besnate ricorda Falcone e Borsellino con incontri sulla legalità

Da maggio a luglio una serie di incontri dedicati al tema della legalità e alla memoria dei giudici a trent’anni dalle sgargi di Capaci e di via D’Amelio

Un ciclo di incontri a Besnate da qui all’estate dedicato alla legalità e alla figura di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in occasione del trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio. (Foto d’archivio)

Il programma

Si parte sabato 21 maggio, a due giorni dalla giornata della Legalità, con una partita della legalità al campo sportivo di via Vittorio Veneto: giocheranno l’Arma dei Carabinieri contro la squadra delle istituzioni locali e le scuole medie.

Giovedì 2 giugno ci sarà il consueto battesimo civico dei neomaggiorenni, con la consegna della Costituzione. Lunedì 6 giugno l’associazione Libera terrà un incontro alle scuole medie Manzoni sulla legalità nello sport.

Martedì 7 giugno è in programma un incontro pubblico “Legalità e realtà locali”, dove interverranno la sindaca di Lonate Pozzolo, Nadia Rosa, e l’associazione Libera di Varese: appuntamento alle 20 all’area deste dell’oratorio in via P. Rosa. Seguirà una cena della legalità.

Infine, venerdì 22 luglio sarà posato un ulivo in memoria dei giudici Falcone e Borsellino alla scuola elementare “Dante Alighieri”.