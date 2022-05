A Besozzo Emanuela Gervasini è la candidata sindaco della lista “Noi per voi”

È Emanuela Gervasini la candidata sindaco per Besozzo sostenuta dalla lista “Noi per voi” che raggruppa i partiti di centrodestra e un gruppo di cittadini, e che sfida la lista “Besozzo per tutti” che sostiene l’attuale vicesindaco Gianluca Coghetto.

La presentazione ufficiale questo pomeriggio, venerdì 6 maggio, in un bar del paese dove ha fatto gli onori di casa Fausto Brunella, ex sindaco e storico esponente della Lega Nord.

«Presentiamo questo gruppo dove ci sono persone espressione di diversi partiti, alcune tesserate e altre no, e un gruppo di cittadini che si riconoscono nella volontà di stare insieme in questa compagine di centro destra – ha spiegato Fausto Brunella, motivando la formazione della lista – Pensiamo che si possa amministrare un Comune con idee, tempi e modi diversi. Non siamo completamente in antitesi con l’attuale amministrazione ma su alcune cose la pensiamo in modo diverso, ad esempio su come operare. Non si può amministrare solo nell’ultimo periodo di legislatura, un esempio sono le asfaltature per coprire le buche delle strade. La lista avversaria si rifà allo slogan “Besozzo per tutti” ma sarebbe il caso che pensino a tutti sempre, anche quando fanno i dossi sulle strade e non pensano alle ambulanze che ci devono passare. Questa compagine ha scelto la sua candidata e speriamo di poterla guidare nel migliore dei modi».

La parola è passata poi a Emanuela Gervasini, professoressa di francese al Liceo statale Sereni di Luino: «Questa per me è una nuova avventura – ha detto la candidata sindaco – Mi sono avvicinata alla politica negli ultimi due anni, anni caratterizzati dall’emergenza pandemica a cui si aggiunge l’attuale situazione di crisi e di guerra. Per questo la nostra lista mette il cittadino al centro del programma e del percorso. Questi due anni hanno creato un disagio psicologico, sociale ed economico ma le povertà non sempre sono evidenti”.

«L’’idea è quella di creare dei gruppi di quartiere formati da giovani e anziani che possano essere di sostegno reciproco – ha aggiunto Emanuela Gervasini – Ma ci sarà grande attenzione anche alle frazioni del paese che devono rivivere. Vogliamo un potenziamento dei servizi per le frazioni: c’è il problema della piccola distribuzione a Cardana, a Bogno la scuola elementare che è a rischio di chiusura, a Olginasio l’importanza della scuola civica. Ma puntiamo anche a rafforzare la collaborazione con oratori e associazioni e al potenziamento dei trasporti per anziani e disabili. E ancora ci occuperemo di tariffe agevolate tramite contributo per chi dovesse scegliere una scuola materna o asilo privato qualora non ci fosse posto nel pubblico, dell’agevolazione alle persone o alle famiglie che si trovassero in difficoltà economiche».

La candidata ha parlato poi di maggiore sicurezza per il paese e ha toccato il tema degli spazi da rigenerare sul territorio: «Nell’area dell”ex Cartiera vorremmo realizzare un progetto per un polo scolastico e un centro sportivo. Al Sonnino, invece, dove l’attuale amministrazione vuole realizzare la scuola, noi pensiamo al progetto di una struttura trasversale e sovracomunale per mostre, manifestazioni e per un museo. All’Area Duse vorremmo ampliare e ristrutturare il parcheggio; dare una nuova pavimentazione e modificare la viabilità di Piazza Garibaldi e l’ampliamento dell’Ufficio postale”. E ancora ha citato l’area del Cios per realizzare un frutteto a scopo didattico. «Rispetto ai percorsi ciclopedonali è necessaria una revisione degli stessi in relazione del codice della strada, dal momento che questi non lo rispettano. E’ nostra intenzione mettere dei punti di ristoro lungo i percorsi, panchine e colonnine di ricarica». Infine cita le associazioni culturali e sportive da sostenere, il recupero del centro storico del paese, la ristrutturazione degli impianti sportivi. Sul tema dei bilanci spiega: “Vogliamo ridurre di un punto l’addizionale Irpef e il sostegno ai negozianti”. E conclude: “Vorremo dire basta ad una amministrazione che viaggia al rallentatore. Il nostro piano programmatico si basa su progetti concreti, capacità e tempestività».