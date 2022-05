A Besozzo inaugurata la casetta dei libri nel parco di Via Milano

Nella mattina di lunedì 30 maggio 2022 è stata inaugurata a Besozzo la prima “casetta dei libri – bookcrossing” all’interno del parco pubblico all’ingresso di via Milano. Adulti e bambini potranno lasciare liberamente un libro già letto e prenderne un altro, il tutto gratuitamente. Le casette dei libri rappresentano un importante progetto di promozione della lettura e danno la possibilità di raggiungere un pubblico più ampio, portando i libri anche in contesti diversi da quelli tradizionali.

Il Sindaco Riccardo Del Torchio: “E’ un progetto a cui tenevo in particolare modo, che prosegue l’azione di bookcrossing presente da anni in alcuni punti del paese: atrio della stazione, esterno della biblioteca, studi medici… Abbiamo voluto posizionare la prima casetta dei libri in un punto di passaggio di facile accesso per tutti e ci auguriamo di poterne far nascere altre anche nelle frazioni.”

L’assessore alla cultura Silvia Sartorio “l’esperienza dei libri AbbanDonati 2021 sparsi nei vari punti del paese, ha riscosso un grande successo con più di 500 volumi raccolti ed ora ha una casa stabile. Il nostro impegno per la promozione alla lettura continua in collaborazione con la Biblioteca Comunale e la Consulta Biblioteca per far sì che il libro sia “liberato”: l’idea è proprio quella di permettere ai volumi di circolare liberamente nel mondo e regalare ad altri il piacere che abbiamo avuto noi nella loro lettura”.

L’iniziativa affianca la quotidiana attività della Biblioteca Comunale in costante crescita, aperta tutti i giorni per info: bibliotecabesozzo@gmail.com.