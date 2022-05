Bilancio consuntivo, a Casciago un avanzo libero di 252 mila euro

Il consiglio comunale di Casciago si è riunito venerdì 29 aprile ed è partito con una novità, la surroga della consigliera di minoranza Antonella Bianchi, che lascia i banchi del consiglio comunale.

Al suo posto un volto noto della vita pubblica casciaghese: Giannino Pozzi, imprenditore, già alla guida di Unionmeccanica Confapi Varese ed eletto nella nuova giunta di presidenza di Unionmeccanica Confapi nazionale, fondatore del gruppo confluito nella lista denominata “La Civica” nell’ormai lontano 1994.

Votata all’unanimità la conferma della convenzione del servizio di Protezione Civile Valtinella, con i ringraziamenti ai volontari per il lavoro fatto in questi anni tra incendi, Covid, sanificazioni, allagamenti e altro.

Meno “pacifico” il voto sul Bilancio consuntivo, votato dalla maggioranza, mentre la minoranza ha abbandonato l’aula al momento del voto lamentando “troppo poco tempo per analizzare i documenti”.

Guardando i dati, l’avanzo libero è di 252 mila euro (1,160 milioni di avanzo totale, nettamente superiore agli anni passati), con maggiori investimenti in molti settori e una pressione fiscale e debitoria in calo costante: «Siamo molto soddisfatti – commenta il sindaco di Casciago Mirko Reto -, adesso dobbiamo metterci al lavoro e mettere in pratica le tante cose che abbiamo in programma».