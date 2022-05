Bioblitz 2022: al Parco Pineta di Tradate si festeggia la biodiversità

Si svolgerà domenica 22 maggio dalle 14 alle 18 la Festa della Biodiversità al centro didattico del Parco Pineta a Tradate

Guidati da esperti naturalisti, grandi e piccoli saranno condotti alla scoperta della natura del Parco grazie a laboratori, cacce al tesoro e postazioni di approfondimento! Manifestazione realizzata nell’ambito del Bioblitz 2022. In collaborazione con AREA Parchi e AstroNatura Cooperativa Sociale.

Partecipazione gratuita – iscrizione obbligatoria in loco e per singola attivita’

Ritrovo: c/o Centro Didattico Scientifico – Osservatorio Astronomico, via ai ronchi – Tradate (VA)

Tante sorprese in programma tra cui scegliere! Ecco le attività accessibili solo con specifica prenotazione in loco

– Esplora, scopri e gioca – Le erbe magiche (15.00-16.00). Passeggiata per bambini e famiglie, introdotta da una lettura e con attività di scoperta dell’ambiente naturale. Durata: 1h. (Età consigliata 8/99).

– Natura a tavola – Erbe commestibili (16.30-17.30). Breve passeggiata alla scoperta delle erbe commestibili. Durata: 1h. (Età consigliata 15/99).

– In volo nel bosco-orienteering ornitologico. Seguendo le indicazioni che ci danno i nostri amici volanti conosciamo dove abitano. Passo dopo passo scopriamo quanti veramente ne conosciamo (attività per intero nucleo familiare).

la prima de “ FitoSafari fotografico”.

Diventa un cacciatore di esemplari vegetali, armato della fotocamera del tuo dispositivo mobile. (www.librogamelive.it).

– Laboratorio didattico “le girandole della natura” (a cura delle Guardie Ecologiche Volontarie del PLIS Insubria-Olona).

– Laboratorio didattico “Tra rane e serpenti”. Costruisci il tuo piccolo serpente o la tua rana marionetta e scopri di più su questi straordinari abitanti del Parco.

– Laboratorio didattico STEAM “Costruisci il tuo cattura insetti” – Realizza il tuo cattura insetti con i materiali a disposizione. Provalo sul campo e confrontati con gli esperti entomologi dell’Istituto Oikos!

Le postazioni di rilevamento, gli abitanti dello stagno e gli insetti impollinatori (a cura dell’Istituto Oikos), sono accessibili semplicemente PRENOTANDO L’INGRESSO. Scopri la natura ed i suoi abitanti condotti dai più grandi esperti!

Per l’occasione scopri il progetto Campo APErto. Nato dalla collaborazione tra Parco RTO Rile-Tenore-Olona, Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Istituto Oikos e molti altri, il progetto, che ha ottenuto il contributo di Fondazione Cariplo, ha come obiettivo la messa in atto di azioni per la salvaguardia di api e impollinatori selvatici della provincia di Varese. Il progetto, oltre a prevedere interventi sul territorio, si fonda sul coinvolgimento attivo della comunità, a tutti i livelli per diffondere la consapevolezza dell’importanza di stili di vita responsabili.

PARTECIPAZIONE A PAGAMENTO

All’interno dell’EcoPlanetario è obbligatorio indossare la mascherina FFP2